الامارات | احتراق حافلة مدرسية في رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن احتراق حافلة مدرسية في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احترقت حافلة مدرسية تابعة لمؤسسة مواصلات الإمارات، ظهر أمس، إثر انحرافها عن مسارها، واصطدامها بجدار مدرسة أذن، الواقعة جنوب إمارة رأس الخيمة، وذلك بعد انتهاء الدوام المدرسي، وتوصيل الطالبات لمنازلهن، ما أدى إلى اشتعال النيران في الحافلة واحتراقها، دون إصابة أحد.
وتعامل فريق الإطفاء في إدارة الدفاع المدني برأس الخيمة مع الحادث، وأخمد النيران، وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان: «إن سبب احتراق حافلة مدرسة أذن، نهاية الدوام المدرسي، جاء نتيجة اصطدامها بجدار المدرسة، بعد توصيل الطالبات، حيث كانت الحافلة خالية من الطالبات لحظة وقوع الحادث»، لافتة إلى أن «الحادث أسفر عن احتراق الحافلة، دون أن يتأذى أحد، وأن الجهات المختصة تعاملت على الفور مع الحادث الطارئ».
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