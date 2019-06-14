دبي (الاتحاد) نفذت هيئة طرق ومواصلات دبي حملة تفتيشية استهدفت النقل غير المرخص، ومركبات الأجرة، ومركبات النقل الفاخر، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين المتمثلين بالقيادة العامة لشرطة دبي «مركز شرطة المطار والأمن السياحي»، ودائرة الإقامة وشؤون الأجانب «نيابة الهجرة»، وعدد من الدوائر الحكومية، ورصدت الحملة 2100 مخالفة في مجال أنشطة نقل الركاب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 2100 مخالفة نقل ركاب في دبي خلال شهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.