"السلامة الغذائية" تستقبل مرشحي الدفعة الثالثة من "الخدمة الوطنية البديلة"

أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أمس، المجموعة الأولى من مرشحي الدفعة الثالثة من برنامج الخدمة الوطنية البديلة، والذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، والعديد من المؤسسات الغذائية الوطنية على مستوى الدولة، وذلك لإجراء المقابلات الرسمية مع الجهات المشاركة في البرنامج، حيث تجري مقابلات المرشحين في مبنى الهيئة في مدينة محمد بن زايد بأبوظبي طوال أيام الأسبوع المقبل، على أن يبدأ البرنامج خلال شهر أغسطس المقبل.

ويبلغ عدد المرشحين للالتحاق بالدفعة الثالثة من برنامج الخدمة الوطنية البديلة هذا العام حوالي 1300 مرشح، في حين يبلغ عدد المنشآت الغذائية واللوجستية المشاركة في البرنامج 15 منشأة غذائية من القطاعين الحكومي والخاص تتولى تدريب المنتسبين للبرنامج في أكثر من 44 موقعاً حيوياً على مستوى الدولة.

وتسعى هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالتنسيق مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية إلى تطبيق أعلى معايير الجودة والتميز في البرنامج التدريبي الذي يهدف إلى ضمان استدامة وتشغيل كافة المنشآت الغذائية الحيوية في أوقات الطوارئ والأزمات بسواعد وطنية قادرة على تحمل المسؤولية تجاه مجتمع الإمارات.

ويهدف برنامج الخدمة الوطنية البديلة إلى تعزيز قدرات الدولة الدفاعية والأمنية، وتعزيز القيم الوطنية في المجتمع وتنمية العنصر البشري، وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الأمنية في الدولة، وتعزيز قدرة التعافي في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، حيث تتلخص رسالة البرنامج في تأهيل الكوادر المواطنة من منتسبي الخدمة الوطنية البديلة لإدارة وتشغيل المنشآت الغذائية الحيوية لضمان تحقيق الأمن الغذائي في كافة الظروف.