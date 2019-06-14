حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بإنشاء "بيت أصدقاء المرضى الخيري"

الشارقة (الاتحاد)

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (18) لسنة 2019م، بشأن إنشاء بيت أصدقاء المرضى الخيري في إمارة الشارقة

ونصّ المرسوم على أن تُنشأ في الإمارة بموجب هذا المرسوم مؤسسة خيرية تُسمى: «بيت أصدقاء المرضي الخيري في إمارة الشارقة»، وتكون مؤسسة غير حكومية وغير ربحية، وتتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة، وبالأهلية الكاملة، لتحقيق أهدافها مباشرة اختصاصاتها، كما نصّ المرسوم على أن يكون مقر المؤسسة الرئيس في مدينة الشارقة، ويجوز لها بقرار من مجلس إدارة المؤسسة أن تنشئ فروعاً أخرى داخل الإمارة وخارجها.

وحددّ المرسوم، أن يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية: توعية أفراد المجتمع بأهمية المشاركة المجتمعية لصالح المرضى المعوزين، وتقديم المساعدات المادية والمعنوية للمرضى المحتاجين بوجه عام، وخصوصاً أصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية، وتقديم الأجهزة التعويضية للمرضى المحتاجين، ومساعدتهم في التأقلم معها والمحافظة عليها، وحث الأفراد والمؤسسات في المجتمع لتوجيه التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا لخدمة ودعم المرضى المعوزين، وإنشاء أوقاف خاصة لدعم المؤسسة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة، وأي اختصاصات أخرى تكلف بها المؤسسة من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة أو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

وحددّ المرسوم اختصاصات رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وأن تتكون الموارد المالية للمؤسسة من: الإيرادات الذاتية للمؤسسة نتيجة ممارسة اختصاصها ريع استثمار موارد المؤسسة، والتبرعات والهبات والأوقاف التي تتفق مع نشاط المؤسسة، ويوافق عليها مجلس إدارة المؤسسة، وأي موارد أخرى يوافق عليها صاحب السمو حاكم الشارقة أو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

وتُعفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم الحكومية المحلية بأشكالها وأنواعها كافة باستثناء الرسوم الاستهلاكية. كما نصّ المرسوم على أن تؤول إلى المؤسسة حقوق وأصول وموجودات والتزامات لجنة أصدقاء المرضى كافة في إمارة الشارقة، كما يُنقل موظفو لجنة أصدقاء المرضى إلى المؤسسة بدرجاتهم ومخصصاتهم المالية، ويحل هذا المرسوم محل القرار الإداري رقم (9) لسنة 2006م بشأن إنشاء لجنة أصدقاء المرضى في إمارة الشارقة، على أن يستمر العمل بالأنظمة واللوائح كافة والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه إلى أن تعدل أو تلغى بموجب هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه، ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذ كل فيما يخصه، ويُلغى أي حكم يتعارض وأحكامه إلى الحد الذي يزيل هذا التعارض، وينشر في الجريدة الرسمية.