"وام" تشارك بمؤتمر دولي في صوفيا

صوفيا (وام) بدأت في العاصمة البلغارية صوفيا أمس، فعاليات المؤتمر الدولي السادس لوكالات الأنباء تحت شعار «مستقبل الأنباء»، بمشاركة 130 دولة.

شارك في المؤتمر محمد جلال الريسي، المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات «وام» الوكالة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تبث خدماتها للعالم بثلاث عشرة لغة.

ورحب فخامة الرئيس رومين راديف رئيس جمهورية بلغاريا في كلمته الافتتاحية للمؤتمر بالمشاركين، مؤكداً أن شعار المنتدى «مستقبل الأنباء» يعني مستقبل البشرية». وأشار إلى ما تواجهه وكالات الأنباء من تحديات في العصر الرقمي وأهمية الوعي في طرح الأخبار الحقيقية بموضوعية والبعد عن الأخبار الزائفة. يتضمن المؤتمر الدولي عدداً من جلسات العمل - التي تعقد على مدار يومين - تتناول محاور تشمل المصادر الجديدة للتمويل والذكاء الاصطناعي ونماذج ملكية وكالات الأنباء.. وتشارك وكالة أنباء الإمارات يوم غد بجلسة تحت عنوان «الأخبار المزيفة».

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