رأس الخيمة (وام) استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه، في مدينة صقر بن محمد، أمس، معظم أحمد خان سفير جمهورية باكستان الإسلامية، الذي قدم للسلام على سموه، بمناسبة انتهاء مهام عمله لدى الدولة.

وتمنى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة للسفير التوفيق والنجاح في المهام المستقبلية، مثنياً على ما قدمه من جهود خلال فترة عمله في الدولة من تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد، ورافق السفير خلال زيارته أحمد أمجد علي قنصل عام باكستان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.