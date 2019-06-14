قرقاش يبحث تعزيز التعاون مع الأمين العام لهيئة العمل الخارجي الأوروبي

أبوظبي (وام) التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أمس الأول معالي هيلغا شميد الأمين العام لهيئة العمل الخارجي الأوروبي.

وجرى خلال اللقاء - الذي عقد في مكتب معاليه بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي - بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والموضوعات وأهم المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد معاليه - خلال اللقاء - موقف دولة الإمارات الثابت بدعم الاستقرار والسلام في المنطقة والعمل مع الأصدقاء والشركاء نحو تحقيق هذه الأهداف.. موضحاً التوجه الذي تتبناه الدولة تجاه مجموعة من الملفات الإقليمية.

كما أكد العلاقات الوثيقة التي تربط بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، والحرص على تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات.

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