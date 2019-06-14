"مواصلات الإمارات": تحقيق لكشف سبب حريق الحافلة المدرسية

مريم بوخطامين (رأس الخيمة) نفي مصدر مسؤول في فرع مواصلات الإمارات برأس الخيمة، حول ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول سبب الحريق الذي شب في إحدى حافلات أسطول المؤسسة، ظهر أمس في منطقة إذن بالمنطقة المخصصة لوقوف الحافلات التي تقل طلاب تلك المنطقة.

وأشار المصدر إلى أن الحريق الذي تم الإبلاغ عنه لم ينشب بسبب اصطدام الحافلة في جدار الموقف، كما تم تداول الخبر في وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن الجهات الأمنية «في الدفاع المدني» تتحقق من الحادثة وسبب اندلاع النيران في الحافلة المدرسية.

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