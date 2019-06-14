5 نصائح للتخلص من بلاستيك الاستخدام الواحد

هالة الخياط (أبوظبي)

دعت هيئة البيئة في أبوظبي إلى وقف استخدام المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وتغيير أنماط الحياة من أجل حماية البيئة، مدرجة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي 5 نصائح لمساعدة الجمهور على الالتزام بذلك.

وتنصح هيئة البيئة بوقف استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، والبدء في استخدام الأكياس المصنوعة من القماش أو الجوت، كما تنصح الهيئة باستخدام كل شخص للكوب الخاص به عند شراء القهوة أو غيرها من المشروبات عوضاً عن استخدام الأكواب البلاستيكية أو الورقية. ودعت الهيئة إلى التوقف عن استخدام الماصة البلاستيكية واستخدام الورقية، واستبدال عيدان القطن البلاستيكية بالخشبية، واستبدال العبوات الزجاجية أو تلك القابلة لإعادة الاستخدام بدلاً من العبوات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.

وتعتبر النفايات البلاستيكية واحدة من أكبر المصادر الرئيسة في تلوث المحيطات حالياً، حيث يدخل 13 مليون طن من البلاستيك إلى المحيطات سنوياً، ما يتسبب بأضرار تصل قيمتها إلى 13 مليار دولار أميركي في الأنظمة البحرية الحيوية، كما تتسبب هذه النفايات في إلحاق ضرر كبير بالقيمة الإجمالية لأصول موارد المحيطات، مثل مصائد الأسماك والشعاب المرجانية وخطوط الشحن، وامتصاص الكربون والتي تقدر قيمتها مجتمعة بحوالي 24 تريليون دولار أميركي.

وتؤثر المخلفات البلاستيكية بشكل كبير على الحياة البحرية، وذلك عبر ابتلاعها من قبل الأحياء البحرية أو وقوع تلك الأحياء في شباكها، وكذلك عبر تفككها في مياه البحار لتشكل مواد كيماوية سامة ذات آثار سلبية جمة على صحة الإنسان من خلال تلوث الأغذية البحرية.

ويقدر الاستهلاك على مستوى الدولة بنحو 11 مليار كيس بلاستيكي في السنة، ونحو 3 مليارات قنينة بلاستيكية. وبالاعتماد على عدد السكان للعام 2017 يكون معدل استهلاك الفرد بنحو 1182 كيساً بالسنة، في حين يبلغ المعدل العالمي نحو 307 أكياس للفرد بالسنة. ويتضح من هذه الأرقام، أن معدل الاستهلاك في الدولة وفي إمارة أبوظبي مرتفع جداً مقارنة مع بقية دول العالم مما يتطلب جهداً مشتركاً ما بين الحكومة والمجتمع من أجل معالجته.