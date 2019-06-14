عجمان ( الاتحاد) شهد العقيد عبدالله بن سعيد النعيمي مدير معهد تدريب الشرطة في القيادة العامة لشرطة عجمان، تخريج دورة «الحس الأمني ولغة الجسد»، نظمها المعهد في قاعة الإمارات بمبنى القيادة، وقدمها الملازم المتقاعد حمد سيف الزعابي، وبمشاركة 31 منتسباً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الحس الأمني ولغة الجسد" بشرطة عجمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.