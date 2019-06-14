تعاون مروري بين شرطتي أبوظبي ورأس الخيمة

أبوظبي (الاتحاد) ناقشت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي سبل التنسيق والتعاون في مجالات العمل الشرطي والأمني، وتبادل الخبرات المشتركة بمجالات المرور، وجهود تعزيز السلامة في الطرق.

وأكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، أهمية اللقاءات والزيارات المشتركة بين الوفود الشرطية، والتي تعزز الخبرات، وتحقق تطلعات وأهداف وزارة الداخلية.

واطلع الوفد برئاسة العميد سالم الظاهري، نائب مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، خلال اجتماعه، مع العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي، مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، على الإجراءات التي تحد من حدوث الإضرار بالأرواح والممتلكات العامة عند وقوع حوادث تعطل مثبت السرعة، وتبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين، وفق أفضل المعايير والممارسات.

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