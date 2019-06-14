3 دورات تخصصية برأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد) شهد العقيد الدكتور ناصر البكر، مدير معهد تدريب الشرطة برأس الخيمة، تخريج 3 دورات متخصصة.

وبلغ عدد منتسبي دورة برنامج تطوير المهارات الشخصية والاجتماعية للعاملين في البحث الجنائي 26 منتسباً من الضباط والأفراد، بينما بلغ عدد خريجي دورة استراتيجية التفتيش 26 خريجاً من الضباط والأفراد، وعدد خريجي دورة استراتيجية التميز المؤسسي 18 فرداً.

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