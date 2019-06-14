تكثيف الرقابة على نقل الركاب "دون ترخيص" بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت شرطة أبوظبي أنها لن تتهاون في ضبط كل من تسول له نفسه مخالفة القوانين، باستخدام المركبات الخاصة في نقل الركاب مقابل أجرة، داخل مدينة أبوظبي وضواحيها ومنطقتي العين والظفرة، فقد بلغ إجمالي عدد مخالفات النقل غير القانوني للركاب بالمركبات الخاصة في الإمارة 1,573 راكباً حتى نهاية شهر أبريل الماضي.

وأشارت إلى أن العقوبة القانونية لاستخدام المركبة لغير الغرض المخصص من أجلها حسب قانون السير والمرور الاتحادي تصل إلى 3000 درهم غرامة مالية وحجز المركبة لـ 30 يوما، وتسجيل 24 نقطة مرورية.

وقال العقيد مبارك عوض بن محيروم، مدير إدارة أمن وسائل النقل بقطاع الأمن الجنائي: إن نقل الركاب بصورة غير قانونية يعتبر ظاهرة غير حضارية، وتؤثر سلبًا على مختلف شرائح المجتمع، وتترك انطباعًا لا يتوافق مع المنجزات الرائدة التي حققتها إمارة أبوظبي على مختلف الأصعدة.

وذكر أن السيارات المستخدمة في نقل الركاب لا تتوافر فيها شروط السلامة، ووسائل الأمان الكافية لنقل الركاب، حاثاً الجمهور على استخدام وسائل النقل المعتمدة والمرخصة والمطابقة لاشتراطات ومعايير السلامة العالمية، والتعاون في التصدي للنقل غير المشروع، حفاظاً على سلامة الجميع.