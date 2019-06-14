11 ألف ذبيحة في مقاصب رأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة) استقبلت مقاصب رأس الخيمة طوال شهر رمضان وأيام عيد الفطر 11 ألف ذبيحة.

وقالت شيماء الطنيجي، مدير إدارة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة: «إن مقاصب رأس الخيمة كافة كانت على استعداد تام وجاهزية لاستقبال الطلبات المقدمة من قبل الجميع لتنفيذ مختلف المهام، ابتداءً من تسلم الحيوانات من ثم إقامة الفحص الطبي للتحقق من خلوها من الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، من ثم دخولها في مرحلة الذبح حتى تسليمها إلى أيدي المستهلكين مستوفية الاشتراطات الصحية».

وأشارت إلى أن مقاصب الإمارة تقدم أفضل الخدمات، وتطبق أفضل الممارسات بالاستعانة بالخبراء والأطباء والفنيين، بجانب الأجهزة والآلات التي يتم الاستعانة بها لتنفيذ عمليات الذبح، وذلك بوقت قياسي، يقلل من وقت الانتظار الذي كان يستغرق في السابق، إضافة إلى أن مقاصب الإمارة تحوي العديد من المرافق التي تخدم عمليات الذبح، بجانب استقبالها للأفراد عبر مرافق خدمية متنوعة، منها صالات الانتظار لتقديم أفضل أنواع الخدمات.

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