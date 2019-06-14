"موسم الهجرة" يرفع أسعار الأسماك في رأس الخيمة

محمد صلاح (رأس الخيمة)

شهدت أسواق رأس الخيمة أمس تراجعاً في المعروض من الأسماك بأسواق الإمارة مقارنة بالأيام الماضية، وعزا صيادون وتجار هذا التراجع في المعروض إلى قلة الصيد بسبب الحرارة الشديدة وبدء موسم هجرة الأسماك بعيداً عن الشواطئ.

وارتفعت أسعار الأسماك في السوق بنسبة تراوحت بين 20 - 50% مقارنة بالفترة الماضية، حيث سجلت أسعار القباب حوالي 130 درهماً للسمكة التي يتراوح وزنها بين 6 إلى 7 كيلو جرامات، وارتفعت أسعار الصافي لتسجل 45 درهماً والشعري تراوح بين 30-35 درهماً، فيما سجل الجش 25 درهماً للكيلو جرام.

وقال عبد الرحمن محمد تاجر بالسوق إن هناك تراجعاً ملحوظاً في المعروض من الأسماك في السوق مقارنة بالفترة الماضية، لافتاً إلى أن المعروض أقل من الطلب خاصة في عطلة نهاية الأسبوع ما تسبب في زيادة الأسعار، مشيراً الى أن هذا الارتفاع يحدث في السوق بشكل سنوي في مثل هذا الوقت من العام، حيث تتراجع عمليات الصيد بصفة عامة، مشيراً إلى أن هناك أسماكاً يتم استيرادها حالياً من الأسواق المجاورة وتباع بأسعار أقل.

من ناحيته أكد يوسف بخيت صياد في رأس الخيمة أن موسم هجرة الأسماك بعيداً عن الشواطئ يبدأ غالباً مع ارتفاع درجات الحرارة في يونيو وهو ما يؤثر على عملية الصيد التي تتراجع خلال فصل الصيف، مشيراً إلى أن الأسعار الحالية مناسبة للتاجر والمستهلك والصياد، وان هذه الزيادة تكون غالباً نهاية الأسبوع، حيث يتفوق المعروض من الأسماك على الطلب ما يتسبب في تراجع الأسعار.

وأضاف: معظم الأسماك متوافرة في السوق ولكن ليست بكميات كبيرة كالسابق، وبعض الأسماك يجلبها التجار من خارج السوق، لافتاً إلى أن القباب المحلي يتراوح سعره حالياً بين 120 - 130 درهماً والمستورد من الأسواق المجاورة بين 80 - 90 درهماً.

وأكد بخيت أن هجرة الأسماك تستمر حتى شهر سبتمبر المقبل، حيث تنخفض درجات الحرارة بعد هذه الفترة بالقرب من الشواطئ ما يساهم في عودة للشواطئ مرة أخرى.