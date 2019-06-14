نزهة مسائية بين النجوم.. "مون بلان" تكـشف عن تشكيلتها "ستار ووكر" الجديدة في هيوستن

استضافت "مون بلان"، عشية الذكرى السنوية الخمسين لأول هبوط على سطح القمر، حفل إطلاق حملة جديدة لأداة الكتابة المُعاد تصميمها حديثاً "ستار ووكر" StarWalker، والتي يشارك بها رائد الفضاء السابق ليروي تشاو. وانضم الضيوف، ومن بينهم هيو جاكمان، وديان كروجر، وويني هارلو، وتشارلز ملتون إلى "مون بلان" في متحف "لون ستار" في هيوستن بولاية تكساس، للاستمتاع بأمسية مخصصة ورائعة لواحدة من أكثر المغامرات البشرية غموضاً وقوة، وهي استكشاف الفضاء.

وتدعو الحملة الجديدة لإعادة التواصل مع كوكبنا، وتجسد لحظة الرهبة التي ينظر خلالها رواد الفضاء إلى الأرض من ذلك الفراغ الفسيح، ويختبرون جمالها الأخاذ، ويلمسون القيمة الحقيقية لما يسمّونه الوطن. وبداخل قبة شفافة كبيرة مُضاءة بظلالٍ من اللون الأزرق يعكس مظهر الأرض من الفضاء، ويستحضر قبة أداة الكتابة "ستار ووكر" ذاتها، أعادت "مون بلان" ابتكار أجواء الفضاء لليلة واحدة في هيوستن، وهي المدينة التي ارتبطت منذ فترة طويلة بتطوّر استكشاف الفضاء. ومع دخولهم لمقر الحدث، ينفصل الضيوف عن العالم الذي عرفوه، ويعيدون التواصل مجدداً بمحيطهم، والاستمتاع بمناظر ساحرة بـ 360 درجة للأرض من الفضاء.

وانضم رائد الفضاء السابق وقائد محطة الفضاء ليروي تشاو إلى سفير علامة "مون بلان" التجارية هيو جاكمان، والرئيس التنفيذي لدار "مون بلان" نيكولاس بارتزكي، في جلسة نقاشية حول تجربته في الفضاء. ويعتبر تشاو واحداً من الأشخاص القلائل الذين اختبروا روعة الفضاء، ولمسوا هشاشة الأرض، حيث أمضى 229 يوماً في الفضاء على مدار أربع رحلات. وبعد مشاهدة عرض الحملة، استمتع الضيوف بأجواء ترفيهية وموسيقية على أنغام عازف الدي جي برندان فوليس.

وقال نيكولاس بارتزكي، الرئيس التنفيذي لدار "مون بلان": "في الوقت الذي يستعد فيه العالم للاحتفال بمرور نصف قرن منذ أن سار أول شخص على سطح القمر، يظل استكشاف الفضاء تجربة رائعة ومدهشة للجميع في كل مكان. ومن خلال حملة "ستار ووكر" هذه، تمنح "مون بلان" الناس نفحة مما يعيشه رواد الفضاء وهم ينظرون إلى الأرض من الفضاء، ويشعرون بهذا الحنين المفاجئ وغير المتوقع للوطن. إن الاستماع لحكاية ليروي تشاو الليلة وانطباعاته الخاصة حول الفراغ الفسيح للفضاء، يعتبر بمثابة تذكير عميق بأهمية الاعتزاز بكوكبنا وضرورة الحفاظ عليه".

وبتوافرها ابتداءً من يوليو 2019، تتمحور أداة الكتابة "ستار ووكر" الجديدة، تماماً مثل اسمها، حول الشموخ وصولاً إلى النجوم، والاحتفال بروعة الرحلات الفضائية. ومع قبة شفافة حاصلة على براءة اختراع أسفل الشعار، تستحضر مظهر الأرض وهي تبزغ فوق الأفق القمري كما تبدو من القمر، تنبض تشكيلة "ستار ووكر" بروح الاستكشاف المستمر، والتي تدفع العديد من المهندسين والعلماء والمخترعين اليوم لجعل المستقبل أكثر إشراقاً من خلال تخطي حدود التقدم التكنولوجي على الأرض وفي الفضاء.