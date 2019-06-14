كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| نظرة على مقبرة السيارات في الشارقة حيث تقبع آلاف السيارات الفاخرة

متابعة-سنيار: تقع مقبرة Supercar في الشارقة، وهي تضم المركبات التي هجرها أصحابه، والذين يُعتقد أنهم رجال أعمال تعرضوا للإفلاس وغادروا البلاد.

ورغم أن معظم السيارات معطلة، إلا أن الفناء بعض الطرز في حالة جيدة، ويمكن أن تجلب الملايين عند إعادة بيعها.



من بين أسطول السيارات الفاخرة، يمكن للمرء اكتشاف سيارات مرسيدس وبويك سيدان ولامبورغيني وكذلك الموديلات الراقية من بنتلي ورولز رويس.

يعتقد محسن لطيف، البالغ من العمر 25 عاما، وهو صانع محتوى على يوتيوب، والذي التقط مقاطع فيديو مذهلة لمقبرة السيارات الخارقة، أنها الأكبر من نوعها في الإمارات العربية المتحدة.

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وتعليقا على ذلك، قال أيضا: “فيراري، رولز رويس، بنتلي، لامبورغيني، رينج روفر، مرسيدس، بي إم دبليو، أودي، موستانج، أي سيارة تريدها، ستحصل عليها في هذا الفناء.

وأضاف: “أعتقد أن هذا هو أكبر سوق للخردة في الإمارات العربية المتحدة لأنني لم أر أي سوق آخر أكبر من هذا السوق، ويأتي الناس إلى هنا من بلدان مختلفة لشراء قطع غيار السيارات بنصف الأسعار. ”