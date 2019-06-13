ملك ماليزيا يزور واحة الكرامة

زار صاحب الجلالة السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا، اليوم، واحة الكرامة في العاصمة أبوظبي.

وكان في استقبال جلالته الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي.

واستعرض جلالة ملك ماليزيا مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف، وتم وضع إكليل أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها على الآخر رمزاً للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

وتجول جلالة ملك ماليزيا في أروقة واحة الكرامة ومرافقها يرافقه الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان الذي قدّم شرحاً مفصلاً عن الواحة التي تزخر ببطولات وتضحيات أبناء دولة الإمارات البواسل، وتعبّر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة.

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كما رافق جلالة ملك ماليزيا خلال الزيارة الوفد المرافق له، ومعالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل رئيس بعثة الشرف، وسعادة خالد غانم الغيث سفير الدولة لدى ماليزيا.

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وفي ختام الجولة توجه جلالته إلى سجل الزوار، وقام بتدوين كلمة عبّر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة.

جدير بالذكر أن واحة الكرامة تعدّ معلماً وطنياً وحضارياً في العاصمة أبوظبي، تم تشييده تخليداً لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.