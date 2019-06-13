منصور بن زايد يلتقي ملك ماليزيا

التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اليوم في قصر الإمارات، صاحب الجلالة السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا الصديقة، الذي يقوم حالياً بزيارة رسمية إلى الإمارات.

ورحب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بجلالة ملك ماليزيا والوفد المرافق له، متمنياً لزيارته التوفيق والنجاح في تعزيز العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وماليزيا.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون القائم بين البلدين وسبل تعزيزها في كافة المجالات، كما جرى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك.

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وحضر اللقاء معالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل رئيس بعثة الشرف لجلالة ملك ماليزيا، ومعالي حمد عبدالرحمن المدفع الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي فارس المزروعي المستشار في وزارة شؤون الرئاسة، وسعادة راشد سعيد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي.