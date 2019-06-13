الامارات | احتراق حافلة مدرسية خالية من الطالبات في رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن احتراق حافلة مدرسية خالية من الطالبات في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احترقت حافلة مدرسية تابعة لمؤسسة مواصلات الإمارات، ظهر أمس، إثر انحراف الحافلة عن مسارها واصطدامها بجدار مدرسة "إذن" الواقعة جنوب إمارة رأس الخيمة بعد انتهاء الدوام المدرسي وتوصيل الطالبات لمنازلهم، ما أدى إلى اشتعال النيران في الحافلة واحتراقها، دون إصابة أحد.

وباشرت فرق الإطفاء في إدارة الدفاع المدني برأس الخيمة في التعامل مع الحادث وإخماد النيران المشتعلة في الحافلة، وقالت وزارة التربية والتعليم إن سبب احتراق حافلة مدرسة إذن نهاية الدوام المدرسي جاء نتيجة اصطدامها بجدار المدرسة بعد توصيل الطالبات حيث كانت الحافلة خالية من الطالبات لحظة وقوع الحادث، لافتة إلى أن الحادث أسفر عن احتراق الحافلة دون أن يتأذى أحد جراء الحادث، وأن الجهات المختصة تعاملت على الفور مع الحادث الطارئ.