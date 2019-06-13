منصور بن زايد يستقبل رئيس الوزراء اليمني

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بقصر الرئاسة اليوم، معالي الدكتور معين عبدالملك، رئيس الوزراء اليمني، والوفد المرافق له الذي يزور الإمارات حالياً.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، كما تم استعراض البرامج والمشاريع التنموية والاقتصادية والإنسانية، التي تنفذها دولة الإمارات في جمهورية اليمن.
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وحضر اللقاء معالي أحمد جمعة الزعابي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي علي محمد بن حماد، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ومعالي فارس المزروعي، المستشار في وزارة شؤون الرئاسة، وسعادة راشد سعيد العامري، وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي.
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