إيه –ماب تطرح مجموعة جديدة من بطاريات أسيمكو بلس خلال معرض أوتوميكانيكا دبي 2019

تطرح مجموعة المكرم لتجارة قطع غيار السيارات (إيه-ماب) خلال فاعليات معرض «أوتوميكانيكا دبي 2019» أحدث مجموعاتها من البطاريات الأوروبية (أسيمكو بلس). يُعد أوتوميكانيكا دبي أكبر معرض تجاري دولي لخدمات السيارات بعد البيع ولا سيما بعد تنظيمه على مدار 17 دورة في 16 دولة حول العالم، فإنه البقعة الأمثل لاكتشاف أحدث الابتكارات ومواكبة اتجاهات السوق في مجال خدمات السيارات، وتطرح شركة المكرم لتجارة قطع غيار السيارات المشهورة عالميًا خلال فعاليات المعرض، مجموعة بطاريات الصيانة الفعالة أسيمكو بلس والتي تضمن للمستخدمين أداءً لا مثيل له حتى في أصعب الظروف المناخية.

بطاريات أسيمكو بلس مصنوعة في أوروبا وفقًا لأعلى معايير الجودة والأداء وذلك باجتيازها مجموعة صارمة من اختبارات الجودة التي تضمن فاعلية كبيرة دون أية متاعب. إن معظم السيارات الحديثة مزودة بتقنية الحمل الخالي والتي تقوم على استخدام بطاريات الألياف الزجاجية (AGM) التي تُحسن الأداء بشكل ملحوظ مقارنة بالبطاريات التقليدية. وانطلاقًا لتلبية احتياجات هذه الفئة، تقدم إيه-ماب منتجها الجديد من بطاريات أسيمكو بلس المزودة بتقنية الألياف الزجاجية المناسبة للمركبات الحديثة التي تستخدم تقنيات الكبح بالتوليد المعاكس إلى جانب مستويات طاقة عالية.

تتميز بطاريات أسيمكو بلس بتصميم شبكي محسن يطيل من عمر البطارية، وقد تم تطوير المادة الفاعلة بها لتتحمل ظروف الاستخدام القاصي ولا سيما درجات الحرارة العالية التي تشتهر بها منطقة الشرق الأوسط، كما تستخدم تقنية CA 100 التي تعزز من مستويات الأداء باستخدام سبائك الكالسيوم. علاوة على ذلك، صُممت بطاريات أسيمكو بلس شديدة التحمل بشكلٍ فريد مع غطاء مكون من نظام شبكي دقيق ورؤوس سلامة وموانع لهب وطوارد غاز مركزية مما يجعل البطارية أقوى وأكثر أمانًا ومقاومة للتسريب وانسكاب السوائل في أصعب الظروف.

تتوفر بطاريات أسيمكو بلس في مجموعة متنوعة لتناسب الأنواع المختلفة من السيارات، وتُسلم للمستخدم مملؤة ومشحونة للاستمتاع بكفاءة عالية بعيدًا عن شبح الصيانة.