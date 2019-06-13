مقاطعة أورانج كاليفورنيا تحقق رقماً قياسياً في السياحة: جذبت أكثر من 50 مليون سائح في عام 2018

نشرت جمعية مقاطعة أورانج للزوار(OCVA) بأن المقاطعة المتواجدة بجنوب كاليفورنيا قد رحبت ب50.6 مليون زائر خلال عام 2018 وفقاً لتقرير أولي عن الزيارات. وبحضور هذا العدد الهائل من الزوار بلغ الإنفاق أكثر من 13 مليار دولار أمريكي. هذا الإنجاز الهائل يعكس نمواً في عدد الزيارات بنسبة 1.6 بالمئة مقارنة بأرقام عام 2017. وفيما يخص الإنفاق، فان أرقام عام 2018 أعلى بنسبة 4.2 بالمئة مقارنة بعام 2017، جدير بالذكر أن الإنفاق من زوار الشرق الأوسط في المرتبة الثامنة بين الزوار الدوليين. (المرجع: CIC Research, Inc.)

كما احتفلت جمعية مقاطعة أورانج للزوار في هذا بالشهر بالذكرى السنوية الخامسة لإفتتاح مكتبها الإقليمي في دبي، ما يجعل مقاطعة أورانج أول ولاية أمريكية تمتلك مكتباً ترويجياً ثابتاً في الشرق الأوسط. وجاء الإحتفال بعد عدد كبير من الفعاليات الترويجية والإجتماعات الرسمية مع الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية، السيد إد فيولر، الذي زار دولة الإمارات خلال ملتقى سوق السفر العربي الذي انعقد في الفترة من 28 أبريل إلى 1 مايو، وذلك لدعم الترويج لمقاطعة أورانج في الشرق الأوسط كوجهة مثالية فاخرة للأفراد والعوائل.

وصرح إد فيولر: "الزوار من الشرق الأوسط يزورون مقاطعة أورانج وهم على يقين أنهم سيحضون بترحيبٍ حار وتجربة فريدة من نوعها." وأضاف: "تسعىOCVA دائماً لتطوير حزمات قيمة وفريدة من نوعها للزوار من الشرق الأوسط، وتوسع عروضها وسمعتها بصفتها وجهة سياحية عالمية."

وشارك إد فيولر خلال ملتقى السفر العربي كأحد المتحدثين في قمة السياحة للمأكولات الحلال، مفصحاً عن أهم الطرق التي تتبعها المؤسسات التابعة لقطاع السفر في المقاطعة لضمان راحة السياح المسلمين والشرق أوسطيين. ومن ضمنها بدء الترويج لمقاطعة أورانج كالوجهة السياحية الأولى للأكل العربي الحلال في جنوب كاليفورنيا، مسلطاً الضوء على منطقة ليتل أرابيا (Little Arabia) في أناهايم المليئة بالأسواق الشعبية ومطاعم الأكل الحلال والمقاهي العربية في قلب مقاطعة أورانج. تحتوي المقاطعة الآن على 11 مطعم حلال مسجل، وتسعى لزيادة العدد في المستقبل القريب.

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كما تعتز مقاطعة أورانج بكونها الوجهة المثالية للعوائل، علماً بأنها مركز لملاهي ديزني لاند الأصلية الواقعة في أناهايم. وفي بداية هذا الشهر جرى توسيع ديزني لاند بإفتتاح أول حديقة ملاهي عن سلسلة أفلام ستار وورز الشهيرة، حيث يستمتع الزوار بتجربة خيالية لا مثيل لها.

و فضلاً للساحل الممتد على مساحة 42 ميل مع عدد من أفخم المنتجعات الأمريكية الشهيرة في المنطقة، فقد تمكنت مقاطعة أورانج من جذب الزوار الباحثين عن الرفاهية والتجارب الفاخرة. وتزدهر المنطقة المجاورة بعدد هائل من المحلات التجارية والوجهات المثالية للتسوق، مثل جزيرة الموضة(Fashion Island) وساوث كوست بلازا(South Coast Plaza) ومركز ايرفين سبيكتروم(Irvine Spectrum Centre). بالإضافة إلى جولات اليخوت المثيرة على ساحل المقاطعة، والمهرجانات والفعاليات العديدة على مدار العام في شتى أنحاء مقاطعة أورانج.

جدير بالذكر أنه مع تواجد الرحلات المباشرة من أبوظبي مع طيران الإتحاد إلى لوس أنجيلوس، التي على بعد 45 دقيقة بالسيارة من مقاطعة أورانج، والعلاقات الوطيدة مع طيران الإمارات، والرحلات الأسبوعية الثلاث لطيران السعودية من جدة، أصبح بإمكان السائح الخليجي بلوغ وسط كاليفورنيا الجنوبية في راحة تامة للإستمتاع بالتجربة الأمريكية الفريدة من نوعها.