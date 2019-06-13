منصة axs التابعة لمجموعة تيكوم: تسهيل أداء الأعمال وتطوير الخدمات الذكية محرك رئيس في سباق التنافسية...

أكد الدكتور أيوب كاظم، المدير العام لـ axs، التي تعتبر المنصة الذكية التي تقدم أكثر من 200 خدمة مؤسسية وحكومية لمختلف الشركات والأفراد العاملين في مجمعات الأعمال التابعة مجموعة تيكوم، العضو في دبي القابضة، أن "التحول الرقمي في الخدمات الحكومية في دولة الإمارات خلال السنوات الماضية والنقلات النوعية التي تحققت في سرعة إنجاز المعاملات وخفض أوقات الانتظار ساهم في تحسين بيئة الأعمال على كافة المستويات وكان أحد الأسباب الرئيسية في تعزيز مكانة الدولة في سباق التنافسية العالمي"، موضحاً أن "المراكز المتقدمة التي تحققها الدولة في مختلف المؤشرات وآخرها التقرير السنوي للتنافسية العالمية لعام 2019 دليل على الانجازات التي تحققت، وحافز لتحقيق المزيد بالنسبة لجميع الجهات المعنية".

وصدر مؤخراً التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2019 عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، وتصدرت الإمارات التصنيف على المستوى الإقليمي وحققت المركز الخامس عالمياً. وحققت الإمارات تقدماً كبيراً في مجموعة من المحاور الرئيسية والمحاور الفرعية حيث حصلت على المركز الأول عالمياً في محور "كفاءة الأعمال" والمركز الثاني عالميا في محور "الكفاءة الحكومية".

وفي هذا السياق، اعتبر الدكتور أيوب كاظم أن "تسهيل أداء الأعمال وتطوير الخدمات الذكية والرقمية محرك رئيس في سباق التنافسية، فمن المعروف أن الوقت الازم لإنجاز المعاملات يعني المال بالنسبة للشركات، وخصوصاً تلك الناشئة والتي تعتمد على الابتكار وروح ريادة الأعمال، وفي هذا السياق تسهم خدماتنا بدور محوري في خفض التكاليف وتعزيز الإنتاجية لشركائنا".

وأشار الدكتور كاظم إلى أن "التحول الرقمي في الخدمات الحكومية ومبادرات الحكومة الذكية التي تم إطلاقها في دولة الإمارات حققت إنجازات إضافية تسهم في تعزيز تنافسية الإقتصاد بشكل عام مثل الشفافية ودقة البيانات التي تحرص كبرى الشركات العالمية على اتباع أعلى المعايير فيها"، لافتاً إلى أن "التحديات التي تواجهها العديد من الشركات العالمية وحتى الناشئة منها في الأسواق الأخرى تتضمن غياب الشفافية أو صعوبة تقدير تكلفة إنجاز المعاملات الحكومية والمدة الزمنية اللازمة لانجازها، الأمر الذي كانت دولة الإمارات سباقة إلى معالجته خلال العقدين الماضيين ونجم عنه اتخاذ كبرى الشركات العالمية لدولة الإمارات مقراً لأعمالها في المنطقة".

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وأضاف الدكتور كاظم: "نحن نسير على خطى القيادة الرشيدة للوصول للمرتبة الأولى ونسعى لجعل تأسيس وممارسة الأعمال في دبي الأسهل في العالم. وبفضل استثمارنا المتواصل في رقمنة الخدمات وفي أحدث تقنيات الروبوتات والذكاء الاصطناعي، أصبحت خدماتنا الآن تعمل على مدار الساعة وبفعالية عالية لمعالجة الطلبات المرتبطة بتأسيس وإدارة الأعمال والتأشيرات، مما يجعل سهولة أداء الأعمال لدينا من الأكثر سرعة وسهولة على مستوى عالمي، الأمر الذي يسهم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز تنافسية الاقتصاد بشكل عام."

وأكد الدكتور كاظم أن "منصة axs ماضية في إطلاق المزيد من الخدمات الذكية وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة حالياً لتعزيز سرعة الانجاز ومستويات المرونة، وذلك بما يضمن تحسين تجربة المتعاملين بشكل مستمر والمساهمة في الارتقاء بمكانة الدولة على سلم التنافسية العالمي".

وتسهم مجموعة تيكوم، بدور فاعل في دعم أجندة التنوع الاقتصادي وتعزيز تنافسية إمارة دبي من خلال النمو القوي والمستدام الذي تحققه ضمن قطاعات اقتصاد المعرفة. وتضم المجموعة: مدينة دبي للانترنت ومدينة دبي للإعلام ومجمع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي الصناعية ومدينة دبي للتعهيد ومدينة دبي للإنتاج ومجمع دبي للعلوم، وحي دبي للتصميم، ومجمع أبراج الامارات، بالإضافة إلى حاضنة الأعمال in5.

وتقدم منصة axs الذكية أكثر من 200 خدمة حكومية حالياً لأكثر من 5600 شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة وعالمية مثل أوراكل، ومايكروسوفت، وهواوي، وغيرها و100 ألف موظف في مجمعات الأعمال التابعة لمجموعة تيكوم، كخدمات تأسيس وترخيص الشركات الجديدة، وخدمات الإقامة والهوية والفحص الطبي للموظفين وغيرها من خدمات عبر مركز خدمات ذكي وموقع الكتروني للخدمة الذاتية ومركز اتصال موحد. وتقوم axs بإنجاز نحو 300 ألف معاملة سنوياً، وبفضل التحول الرقمي وأتمتة الأعمال توفر منصة axs أكثر من 50% من الوقت لإنجاز المعاملات مقارنة بالسابق.