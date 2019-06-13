توقيع شراكة استثمارية بين مجموعة دبي للجودة ومصركانلو الدولية للصرافة

وقعت مؤسسة مصركانلو الدولية للصرافة شراكة استثمارية مع مجموعة دبي للجودة، في إطار التعاون بين الجانبين وتجسيداً لمساعي الطرفين المبذولة نحو تطبيق استراتيجية ترسيخ ممارسات الجودة والابتكار والتميز المؤسسي، والارتقاء بمستوى الأداء الإداري والتكنولوجي والقيادة في القطاع المصرفي بدولة الإمارات.

في ظل الشراكة الاستراتيجية يطمح الطرفين إلى التعاون وتبادل الخبرات في مجال البرامج التدريبية المعتمدة دولياً في إدارة الجودة، والمقارنات المعيارية، وتنظيم ورش عمل توعوية للعاملين لتطوير الأفكار وصياغة الرؤى والتصورات في المؤسسة.

وقد كرم المهندس حسن عمر رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة، مؤسسة مصركانلو الدولية للصرافة عن استثمارها في المجموعة بتسليم شهادة الشريك المستثمر الى السيد فيليب جورج المدير العام لمؤسسة مصركانلو الدولية للصرافة ، وبحضور كل من السيد بيجو مدير ادارة الشكاوي، والسيد ساتيمرسي مدير العمليات، والسيد اولجا ناثان مدير ادارة تقنية المعلومات، والسيد عقيل مدير ادارة الحسابات ممثلين عن مؤسسة مصركانلو الدولية للصرافة، وحضر عن الجانب الأخر كل من السيد سلمان فيراليبورت نائب المدير العام لمجموعة دبي للجودة والسيد جيشو دامودارن المراقب المالي لمجموعة دبي للجودة.

وعلق المهندس حسن عمر رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة عن الشراكة قائلاً " انضمام مؤسسة مصركانلو الدولية للصرافة كشريك استثماري في المجموعة يعد إضافة نوعية جديدة ونتاج لمسيرتنا وسعينا الدؤوب نحو ترسيخ ممارسات الجودة ومفاهيم التميز المؤسسي وثقافة الابتكار في الدولة، ومن خلال هذه الشراكة سنسعى جاهدين على تطبيق افضل الممارسات التميز في العمل الإداري، ومعايير الجودة العالمية التي من شأنها أن تعزز التطوير المستدام على المدى البعيد."

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ومن جهته اعرب السيد فيليب جورج المدير العام لمؤسسة مصركانلو الدولية للصرافة عن تطلعه نحو هذه الشراكة الاستراتيجية قائلاً " ان استثمارنا في مجموعة دبي للجودة، يعد خطوة للأمام نحو تحقيق طموحاتنا والتحسين المستمر وتطوير العمل الإداري بالمؤسسة، ومقارنة أنفسنا ضد الأفضل، فهدفنا الرئيسي هو الحصول على المزيد من الجوائز المعتمدة لتضاف الي شهادة إدارة المخاطر ونظام إدارة الجودة والشريك المستثمر لمجموعة دبي للجودة، ونحن نتطلع إلى أن نكون الأفضل في قطاع البورصة من خلال إنجاز خدماتنا في الوقت المناسب ، وبتكلفة اقل".

وتعد مجموعة دبي للجودة بالنسبة لشركائها منصة لتبادل المعرفة والمعلومات والخدمات الاستشارية والدورات التدريبية المعتمدة من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة لتطوير الأداء المهني بجانب تنظيم الندوات المجانية والجوائز والمؤتمرات وورش العمل الخاصة بالجودة ومعايير التميز التنافسي بالأداء الوظيفي، كما توفر المجموعة خدمات استشارية ومقارنات معيارية وقاعدة بيانات عريضة تشمل الكثير من الموارد والمعلومات التي تعود بشكل إيجابي على بيئة العمل لدى المؤسسات بما يمكنها من التطوير المستمر نحو المضي بثقة لتحقيق التميز التنافسي.

شركة مصركانلو الدولية للصرافة هي شركة صرافة ملكية فردية مرخصة من قبل البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة ، وتعمل في نشاط تحويل الأموال، وحصلت على نظام إدارة الجودة ISO 9001-2015 ونظام إدارة المخاطر ISO 31000-2009.

للاستفسار عن عضوية المجموعة والشراكة الاستراتيجية يرجى التواصل مع دعاء عفيفي على هاتف