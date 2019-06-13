الامارات | منح أوسمة التميز للفائزين في جائزة المجلس الاستشاري للتميز لعام 2019

شكرا لقرائتكم خبر عن منح أوسمة التميز للفائزين في جائزة المجلس الاستشاري للتميز لعام 2019 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرمت رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خولة عبدالرحمن الملا الفائزين بجائزة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للتميز لعام 2019م وتعتبر الجائزة واحدة من المبادرات الرائدة للمجلس والتي أطلقها مؤخرا استكمالا لتنفيذ خطته واستراتيجيته في تأصيل التميز والابداع .

حضر الحفل الذي أقيم بمقر المجلس الاستشاري وتحت قبته البرلمانية في أعقاب ختام أعمال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع حمد بن حموده الكتبي نائب رئيس المجلس وأحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس وأعضاء وعضوات المجلس والحضور والاعلامين .

وجرى تنظيم الجائزة انطلاقا من دور المجلس الاستشاري في تأصيل روح التميز والإبداع والارتقاء بنوعية الأداء ونشر ثقافة الجودة والعمل على إذكاء روح المنافسة الإيجابية لإبراز أفضل الممارسات والأساليب.

وتتكون الجائزة من أوسمة التميز وعددها (5) أوسمة وتشمل أعضاء المجلس الاستشاري وجميع موظفي الأمانة العامة للمجلس وهي وسام المجلس الاستشاري لأفضل عضو ووسام المجلس الاستشاري لأفضل موظف في المجال الإشرافي ووسام المجلس الاستشاري لأفضل موظف في المجال الإداري ووسام المجلس الاستشاري لأفضل موظف في المجال التخصصي ووسام المجلس الاستشاري للجندي المجهول.

ومع بداية الحفل قامت رئيسة المجلس خولة الملا يرافقها أحمد الجروان الأمين العام للمجلس بتكريم لجنة التحكيم لجائزة المجلس الاستشاري للتميز ثم جرى تكريم اللجنة المنظمة لجائزة المجلس الاستشاري للتميز بمشاركة حمد بن حموده الكتبي نائب رئيس المجلس بعدها تم منح أوسمة الجائزة للفائزين في فئاتها وهي خمس فئات .

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نال وسام المجلس الاستشاري للتميز لفئة أفضل عضو محمد عيسى الدرمكي عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مقرر لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف وشؤون البلديات والأمن والمرافق العامة بالمجلس ونال وسام المجلس الاستشاري للتميز لفئة أفضل موظف في المجال الاشرافي محمد بوخلف أما وسام المجلس الاستشاري للتميز لفئة أفضل موظف في المجال الاداري فنالته أمنه باصليب ونال وسام المجلس الاستشاري للتميز في المجال التخصصي خالد ناصر الحمادي ونال وسام المجلس الاستشاري للتميز في مجال الجندي المجهول الإعلامي إسلام الشيوي وسليمان داود .

كما وجرى تكريم الأعضاء أحمد بوكلاه وخالد الغيلي ومحمد بن نومه الكتبي ومحمد حمد المنصوري لمشاركتهم في فئة أفضل عضو .

وباركت رئيسة المجلس للفائزين بأوسمة المجلس جهودهم المخلصة ونجاحهم في تنفيذ أعمالهم متمنية لهم مزيدا من التوفيق والنجاح.

وأكدت أن الجائزة بفكرتها تعد مناسبة سنوية للاحتفاء بالمتميزين تحت قبة المجلس الاستشاري مع نهاية دور الانعقاد مشيرة إلى حرص المجلس من خلال الجائزة على التطوير وتعزيز جهود الأعضاء والكوادر الوظيفية وتشجيعها وخلق البيئة المناسبة لتميزها.

لا فتة إلى أن فكرة الجائزة بجميع أوسمتها تمت صياغاتها وفق أرق الممارسات وأفضلها طوال عام كامل لتعمل من خلال فئاتها المتنوعة على التطوير المستمر لأداء الأعضاء والعضوات والموظفين بما يساهم في تحقيق تطلعات المجلس وخططه الدورية الهادفة الى التحسين والتطوير المستمر.

واشارت إلى أنه ومن خلال الاطلاع على الملفات المقدمة تبين أن الجائزة عملت وساهمت في غرس ثقافة التميز في نفوس الأعضاء والموظفين لتعزيز مكانة المجلس بين الجهات الحكومية في الإمارة والارتقاء بمستوى عمليات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وخدماته بما يساهم في رفع مستويات رضا المتعاملين فضلا عن التخطيط المستقبلي لوصول المجلس إلى جهة مبتكرة ومبدعة.