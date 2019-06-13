فيديكس إكسبريس تحصد جائزة أفضل فريق قانوني للعام.

كشفت فيديكس إكسبريس، شركة النقل السريع الأكبر عالمياً التابعة لشركة فيديكس والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:FDX))، عن فوزها بجائزة "أفضل فريق قانوني للعام" في الشرق الأوسط من قبل ’إن هاوس كوميونيتي‘ خلال حفل أقيم في هونغ كونغ.
ويضم ’إن هاوس كوميونيتي‘ أكثر من 20 ألف عضو من المحامين العاملين في المؤسسات والمسؤولين عن الشؤون القانونية والامتثال في منطقة آسيا والشرق الأوسط. ويهدف المجتمع إلى دعم خبراء القانون والامتثال للوفاء بالتزاماتهم ومسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والتجارية داخل مؤسساتهم.
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