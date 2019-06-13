كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن هواوي واي 9 برايم يصل إلى الإمارات

أطلقت Huawei مؤخرً هاتف ا HUAWEI Y9 Prime 2019 في دولة الإمارات ويضم شاشة Ultra FullView الجديدة تمامًا، بالإضافة إلى بعض الميزات الفريدة والرائعة.

واحدة من الميزات الرئيسية للهاتف الذكي الحديث هو شاشته بحجم 6.59 بوصة، يأتي الهاتف بشاشة Ultra FullView الجديدة التي تعمل على إزالة أي شقوق وانزلقات مما يؤدي إلى تجربة مشاهدة سلسة مع شاشة عرض بدقة FHD + تبلغ دقتها 2340 × 1080.

يؤخذ الاستخدام الموسّع أيضًا في الاعتبار من خلال حماية العين الزرقاء الخفيفة المعتمدة من TÜV Rheinland والتي تعمل على تصفية انبعاثات الضوء الأزرق الضارة وتعديل درجة حرارة اللون للحماية من إجهاد العين.

وأزالت هواوي من HUAWEI Y9 Prime 2019 جميع الحواف والشقوق حول الهاتف. وتم نقل الكاميرا الأمامية إلى الجزء العلوي من الهاتف وسوف تظهر فقط عند الحاجة.

وتحتوي الكاميرا على عدسة بدقة 16 ميغابكسل وتدعمها AI من Huawei وقادرة على تحديد ما يصل إلى ثمانية سيناريوهات للتعرف على المشهد والأشياء بدقة. ويمكن للمستخدمين أيضًا الاستفادة من ميزات الإضاءة ثلاثية الأبعاد للضوء الخلفي والإضاءة الخلفية AI، بحسب موقع .absolutegeeks.

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وفي الجزء الخلفي من HUAWEI Y9 Prime 2019، نحصل على إعداد كاميرا ثلاثية تتكون من تكوينات 16MP + 8MP + 2MP مما يتيح تحسين وضوح الصورة والتباين والجودة.

ويأتي HUAWEI Y9 Prime 2019 مزودًا ببطارية 4000 مللي أمبير في الساعة تدعمها AI Power Management لضمان الأداء الفعال. ويتم تشغيله بواسطة جهاز Kirin 710 الذي يعمل على نظام Android 9.0 مع EMUI 9.0 وتدعمه ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) سعة 4 غيغابايت مع مساحة تخزين 128 غيغابايت قابلة للتوسيع إلى 512 غيغابايت.

وتم تحسين تجربة اللعب أيضًا، حيث يستخدم HUAWEI Y9 Prime 2019 الذكاء الاصطناعي لتحديد سيناريوهات الألعاب ومطابقتها مع أحاسيس واقعية.

سعر HUAWEI Y9 Prime 2019 هو 949 درهم بألوان الأسود الداكن والأزرق الداكن والأخضر الزمردي.