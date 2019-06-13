"سبوتنيك" ينفذ التحول الرقمي الناجح للشركات الرائدة في الإمارات العربية المتحدة

أعلنت شركة سبوتنيك للتكنولوجيا، إحدى الشركات التابعة لمجموعة نيكاي، عن التطبيق الجديد للحلول الرقمية للمؤسسات في مختلف القطاعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يعمل على تسريع عملية التحول في بنية تقنية المعلومات الخاصة بالمؤسسات لدعم أعمالهم. تعاونت الشركة مؤخراً مع عدد من المؤسسات الكبرى مثل "مايكروسوفت" خلال فعاليات "MS2 Sports City" ومع مركز دبي التجاري العالمي خلال "جيتكس" و "معرض الخليج للأغذية.

تم إطلاق سبوتنيك لأول مرة في المنطقة، كتطبيق يسمح لاكتشاف الممرات والخرائط الخاصة بالمواقع الداخلية. حيث يمكن أن يعمل التطبيق على أي بيئة داخلية متاح بها خاصية GIS الجغرافيا مثل مراكز التسوق.

كان هناك تعاون أخر مع شركة التكنولوجيا العملاقة "مايكروسوفت" لتطوير تطبيق يعتمد على الذكاء الاصطناعي يقدم تحديثات مباشرة لمباريات كأس دبي للقارات تحت 13 سنة، 2019. تم إطلاق التطبيق للمستخدمين في جميع أنحاء العالم والمشاركين في البطولة. في مدينة دبي الرياضية حيث حصل المستخدمون على معلومات فورية عن نتائج المباريات ومراكز الفرق المشاركة في البطولة. وتم تعزيز التجربة التفاعلية بشكل أكبر من خلال خاصية "gamification" التي يدعمها محرك التعلم الآلي والتي مكنت المشاهدين من تخمين نتائج المباريات من خلال تحليل البيانات التاريخية.

معلقاً على هذا التعاون صرح ريكاردو بارسينا، الرئيس التنفيذي لشركة سبوتنيك للتكنولوجيا، قائلاً: " نحن رواد في التطبيقات التي تمثل العمليات القائمة على الموقع من خلال شبكة البنية التحتية الصفرية، وتطبيقات تحديد المواقع وتحسينات الواقع المعزز المطبقة على BIM. ويعمل فريق الأبتكار في سبوتنيك لاستكشاف أحدث الأفكار وأبحاث الصناعة والتكنولوجيا المتطورة وواستخدامها. وكشركة جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة فمن الصعب في بعض الأحيان التأهل لمشاريع معينة بسبب المتطلبات المتعلقة بالحجم والبنية التحتية، وسجل حافل بالمشاريع السابقة. على الرغم من ذلك نرى العديد من الشركات الرائدة للمشاركة في مشاريع كبيرة الحجم وذلك لثقتهم في قدراتنا".

تواصل سبوتنيك التعاون مع الشركات والعلامات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتبسيط العمليات التجارية الأساسية من المكتب الخلفي إلى واجهات الواجهة الأمامية UX المستقبلية، والتي تساعد الشركات على تحسين نقاط اتصال المستهلكين والعمليات الرقمية الشاملة. تركز شركة سبوتنيك على المجالات التي تستخدم فيها التكنولوجيا، وتقدم حلولًا لا تعكس فيها الفوائد على العمليات التجارية فحسب بل على مؤشرات رضا العملاء والموظفين.

وأضاف ريكاردو: " بمجرد أن ننشئ فريقًا متميزًا وشبكة شريكة ، لبقية العام ، سننظر في توسيع نطاق وصولنا إلى قطاعات الصناعة الأخرى مثل إدارة المرافق ، والخدمات المصرفية ، والتعليم ، والطبية. على سبيل المثال ، عقدنا شراكة مع TOMORROW STUDENTS (شراكة تكنولوجيا)، حيث نزودهم حلول إدارة الأجهزة المحمولة (MDM) وإدارة تطبيقات الأجهزة المحمولة (MAM) للحد من الاستخدام غير المصرح به للأجهزة المحمولة في الحرم الجامعي ، وتقييد استخدام الوسائط الاجتماعية وحل المشكلات مثل التسلط عبر الإنترنت وما إلى ذلك. بينما بالنسبة للقطاع الطبي ، يتضمن اقتراحنا معلومات مباشرة عن أقرب مركز طبي ، أو نسبة الإشغال ، والحجوزات ، والمهام ، والتصور في الوقت الفعلي للأصول والموظفين ، مع استكمال التصور ثلاثي الأبعاد المبتكر. بالإضافة إلى ذلك ، تتيح حلولنا للمستشفيات إرسال الإشعارات والتنشيطات لمستخدمين محددين بناءً على الموقع وتقديم إمكانيات ربط طرق داخلية".

وتعليقًا على نجاح سبوتنيك الأخير ، قال كارتيك مورثي ، نائب رئيس مجموعة نيكاي ومدير في سبوتنيك: "بدأت تقنيات سبوتنيك كوحدة أعمال جديدة ضمن مجموعة نيكاي من أجل الدخول في عالم التكنولوجيا الرقمية من خلال حلول مثل رسم الخرائط الداخلية والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي وما إلى ذلك. ما نهدف إليه مع تقنيات سبوتنيك هو تصميم وإنشاء وتقديم حلول فيما يتعلق بالتطبيقات الرقمية والتطبيقات الذكية وإضافة الابتكارات. نشأت شركة سبوتنيك عندما التقى السيد باراس شهدادبوري ، رئيس مجموعتنا ، مع ريكاردو بارسينا في حدث أجرته غرفة تجارة دبي بهدف توفير منصة لأفكار ابتكارية مبدئية وكانت فكرة ريكاردو عن التحول الرقمي هي ما شجعت السيد باراس للاستثمار في هذا المجال".

وقعت شركة سبوتنيك للتكنولوجيا مؤخرًا اتفاقية مع NavVis من ألمانيا، وهي شركة لحلول الخرائط الرقمية رائدة في تقنية تسمح لمديري العقارات والمنشآت باكتساب الشفافية بشأن حقائب البناء التي يمتلكونها أو يديرونها أو يستخدمونها ، من خلال جمع وتصور مفصل بناءً عن المعلومات على طول دورة الحياة بأكملها.