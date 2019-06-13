(طرق دبي) تنقل (4) ملايين راكب خلال عطلة عيد الفطر المبارك 2019

أفادت مصادر رسمية في هيئة الطرق والمواصلات أن إجمالي عدد ركاب وسائل المواصلات العامة ومركبات الأجرة في دبي خلال عطلة عيد الفطر المبارك 2019 بلغ (3) ملايين و(906) ألفا و(107) راكبا، مقارنة بـ(3) ملايين و(794) ألفا و(320) راكبا في عطلة عيد الفطر 2018.

وتفصيلا، أكدت هذه المصادر بأن عدد ركاب المترو وصل إلى (1) مليون و(589) ألفا و(912) راكبا، بينما بلغ عدد ركاب الترام (69) ألفا و(737) راكبا، ووصل عدد ركاب الحافلات العامة إلى (1) مليون و(218) ألفا و(945) راكبا، ووصل عدد ركاب وسائل النقل البحري إلى (213) ألفا و(926) راكبا. أما مركبات الأجرة، فقد نقلت لوحدها خلال العطلة المذكورة (813) ألفا و(587) راكبا.

الجدير بالذكر أن الهيئة كانت قد أعدت خطة مرورية شاملة لإدارة حركة المركبات والمواصلات العامة في عطلة عيد الفطر المبارك، التي تشهد عادة حركة مرورية كثيفة. وقد روعي في الخطة تحقيق التكامل بين مختلف وسائل المواصلات العامة، والأنظمة المرورية لتسهيل حركة تنقل المحتفلين بهذه المناسبة من وإلى المناطق المذكورة،

