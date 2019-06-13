والدورف أستوريا وأستون مارتن تقدمان تجارب تخييم فارهة لا تنسى في 24 ساعة من لومان 2019

أعلنت والدورف أستوريا للفنادق والمنتجعات، العلامة الفندقية الفاخرة التابعة لهيلتون (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: HLT)، في إطار شراكتها العالمية مع أستون مارتن لاجوندا، اليوم عن إطلاق تعاون مشترك ولأول مرة خلال سباق 24 ساعة من لومان. وتنطوي الشراكة تعاون العلامتين الفاخرتين اعتبارًا من 14 ولغاية 18 يونيو لتقديم تجربة فريدة من نوعها للضيوف في عطلة نهاية الأسبوع.

ترتقي العلامتان هذا العام من خلال هذه الشراكة بتجربة التخييم الفارهة في لو مان عبر تقديم أماكن إقامة فاخرة تشتمل على أسرّة فخمة من والدورف أستوريا، وأردية حمام مع خفاف، وبطانيات أثاث مصوفة، وأكواب من ماركات شهيرة، ومحطات شحن.

سيحصل كل ضيف على طقم مكوّن من أقنعة للعين، وسدادات للأذن، ومجموعة مختارة من لوازم الاستحمام من علامة سلفاتوري فيراغامو والتي يمكن العثور عليها في فنادق والدورف أستوريا حول العالم.

وتتوفر في المخيمات مرافق حمام فاخرة مجهزة بمناطق واسعة، ودشات، ولوازم استحمام كاملة من سلفاتوري فيراغامو.

كما تتضمن تجربة التخييم الفارهة أيضًا خيمة سبا والدورف أستوريا حيث تقدم جلسات تدليك مجانية للحضور طوال عطلة نهاية الأسبوع، مقدمة مستوىً إضافيًا من الفخامة والخدمة.

ويقع جناح الضيافة لسباق أستون مارتن على جانب المسار متيحًا للضيوف مشاهدة السباق في أجواء مريحة تشبه أجواء صالة اللاونج بينما يستمتعون بوسائل الراحة التي تقدمها والدورف أستوريا والتي تشمل خدمات السبا بالإضافة إلى خيارات عدة على الأطباق الفاخرة.

سيكون ضيوف الجناح مدعوون للاسترخاء في منطقة العرض لمشاهدة السباق أو الاسترخاء على أحد كراسي والدورف أستوريا الاسفنجية الوثيرة.

وسيحصل ضيوف جناح الضيافة على أطقم تجهيزات الراحة لكبار الشخصيات بما في ذلك أقنعة العين، ورذاذ الوجه من سالفاتوري فيراغامو، وغسول الجسم، وسدادات الأذن لتوفير منطقة راحة على مقربة من الحدث وضمان تقديم خدمة والدورف الحقيقية المميزة طوال السباق.

وكجزء من حملة "لايف أنفورجيتابل" توزع والدورف أستوريا محطات على جانب مضمار السباق عند تراس استون مارتن، حيث تقدم المثلجات للمشاركين في السباق. وتنطوي هذه الحملة على مزيج استثنائي من خدمة ’ترو والدورف سيرفيس‘ أو خدمة والدورف الحقيقية مع الأجواء الفريدة التي تتيح لزوارها عيش أروع اللحظات. وستجمع كل من والدروف أستوريا وأستون مارتن هذه العناصر معًا لصنع أرقى تجارب العيش التي لا تنسى.

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تهدف شراكة أستون مارتن لاجوندا والدورف أستوريا العالمية التي انطلقت في ديسمبر 2018 وتستمر لأربع سنوات لصنع تجارب لا تُنسى وذلك بالجمع بين المعايير الاستثنائية للتطور والخدمة واللتان تجسدان المفاهيم التي تقوم عليها كلا العلامتين.

شراكة عالمية

بدءًا من وصول الضيوف الحصري لأحدث سيارات أستون مارتن، وصولاً إلى باقات تجارب الإقامة والقيادة في عدد من أبرز الوجهات ضمن محفظة والدورف أستوريا، يشكل هذا التعاون حقبة جديدة من الرفاهية المقدمة للضيوف.

تشمل الأنشطة المقررة تجربة القيادة مع والدورف أستوريا خلال عطلات نهاية الأسبوع والتي تقدم لنزلاء الفندق مجموعة متنوعة من أحدث طرازات أستون مارتن لاختبار القيادة على طول طرق مصممة بعناية. فيما يقدم برنامجArt of Living من أستون مارتن باقات تجارب فريدة من المقرر استضافة أربعة منها في فنادق والدورف أستوريا حول العالم خلال عام 2019.

وتفخر والدورف أستوريا بكونها الشريك الرسمي لسبان أستون مارتن، حيث توفر للضيوف وصولًا مميزًا إلى مجموعة من أكبر وأشهر معارض السيارات المفتوحة مثل بيبل بيتش كونكورس ديليجانس في كاليفورنيا الذي ينطلق في 18 أغسطس 2019، بالإضافة إلى معارض سيارات عالمية رائدة أخرى.