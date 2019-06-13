إيرباص تُشارك في المعرض العالمي للاتصالات في الأزمات والطوارئ في كوالالمبور

ستقوم ’إيرباص‘، المزود الرائد للاتصالات الآمنة والحلول التعاونية، باستعراض الجيل المقبل من حلولها المتطورة المخصصة لقطاع الاتصالات في المهام الحرجة وذلك خلال فعاليات المعرض العالمي للاتصالات في الأزمات والطوارئ CCW)) الذي ينعقد في مدينة كوالالمبور بين 18 و20 يونيو.

وسيضم جناح شركة ’إيرباص‘ (G114 القاعة 11) في مركز ’مايتك للمعارض‘ في كوالالمبور ستة عروض تجريبية متميّزة تسلط الضوء على طيف من التطورات التي تقدمها ’إيرباص‘ لضمان توفير الخدمات في حالات الازمات والطوارئ والوعي الظرفي. وتُعتبر ’إم إكس لينك‘(MXLINK)، المشغل الرائد لشبكات المحمول الافتراضية الآمنة في المكسيك وأمريكا اللاتينية، والتي انطلقت رسمياً في مكسيكو سيتي في بداية شهر مايو، مثالاً عن هذه الخدمات والحلول التي تقدمها ’ايرباص‘، لتعزيز الكفاءة التشغيلية بالنسبة للمستخدمين النهائيين.

كما ستتضمن مشاركة ’إيرباص‘ في دورة هذا العام من المعرض استعراض مشاريع الشركة الحديثة في مجال الأجهزة والشبكات الهجينة، ولعلّ أكثرها أهمية هو حلّ ’دابات هايبرد رومينغ‘ (Dabat Hybrid Roaming ) الرائد الذي يُتيح للمستخدم إمكانية التبديل بين شبكات التترا (TETRA) وشبكات التطور طويل الأمد (LTE) بكلّ سلاسة ولفترات زمنية مطوّلة، باستخدام ’تاكتيلون دابات‘(Tactilon Dabat) ، الجهاز الذي يجمع ما بين الهاتف الذكي ونظام الاتصال الرقمي "تيترا". ويتيح ’دابات هايبرد رومينغ‘، عند استخدامه مع تطبيق ’تاكتيلون آغنت‘(Tactilon Agnet) ، أن يوسع ويضمن تغطية شبكة التيترا بفضل خاصية التحويل التلقائي التي تُتيح له الانتقال إلى شبكة التطور طويل الأمد في حال ضعُفت تغطية "التيترا"، ما يسمح بتقديم أعلى درجات الدعم لعمليات السلامة العامة، فضلاً عن تعزيز مزايا الاتصالات الهجينة إلى أعلى مستوياتها. ويُعتبر هذا الحل الأول من نوعه في السوق، وهو يسهم بتسهيل وتعزيز تجربة المستخدم النهائي.

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وبالإضافة إلى ذلك، سيتم عرض محطة ’تي إتش 9‘(TH9) الطرفية، التي تتوفر حالياً بتردد 800 ميغاهرتز، بما يناسب السوق الصينية، إلى جانب أحدث مجموعة من المستلزمات والتجهيزات المتطورة في مجال المحطات الطرفية.

كما سيكون لمنظومة تطبيقات ’ايرباص‘ حضورها على جدول أعمال مشاركتها بالمعرض، في ظل ازدهارها المتواصل، لا سيّما التعاون مع شركاء جدد ليقدموا حلولهم المتطورة والمبتكرة للتطبيقات الآمنة للمستخدمين النهائيين في كلّ من قطاعات السلامة العامة والصناعة في المنطقة على حد سواء. وبناءً عليه، سيقوم برنامج ’ايرباص‘ لتطوير التطبيقات، ’سمار تويسب‘ ((SmarTWISP) أيضاً بعرض أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي والمقاييس الحيوية وبث الفيديو. وتتوافر هذه التقنيات عبر حلّ ’تاكتيلون آغنت‘، والذي يُعتبر منصة واسعة للتطبيقات الخاصة بإدارة المهام.

وسيقدم ممثلو ’ايرباص‘ معارفهم وخبراتهم من خلال المشاركة في ثلاثة مؤتمرات وخمس دورات متقدمة وأربع جلسات حوارية على امتداد الأيام الثلاثة من المعرض العالمي للاتصالات في الأزمات والطوارئ. وستتطرق هذه الجلسات إلى مواضيع رئيسية أبرزها: تقنيات الذكاء الاصطناعي في ميدان الاتصالات الحرجة، والأمن في الشبكات والمحطات الخاصة بالازمات والطوارئ، ونموذج الشبكة الهجينة، والتطبيقات المستقبلية.