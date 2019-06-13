قضى 33 عاماً في «» جمال أبوطالب في ذمة الله

أبوظبي (الاتحاد) انتقل إلى رحمة الله تعالى في القاهرة الزميل جمال أبوطالب أحد الذين ساهموا في نهضة «الاتحاد» على مدى 33 عاماً قضاها في أروقتها التحريرية.

وكان أبو طالب التحق بالعمل في الصحيفة كمحرر منذ عام 1973 حتى عام 2006، وكان مثالاً للصحافي المتميز مهنياً وخلقياً طوال مسيرته الصحفية، وعمل في قسم الشؤون المحلية مندوباً للجريدة في وزارتي الداخلية والتربية والتعليم، ونجح خلال هذه الفترة في بناء قاعدة من العلاقات المتميزة مع المصادر، وزود الجريدة بانفرادات مهمة في تغطية أخبار الوزارتين، وظل طوال حياته المهنية وفياً للعمل الميداني بحثاً عن المعلومة الصحفية التي تهم القارئ. وبدأ «أبوطالب» حياته المهنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية رئيساً لقسم التحقيقات الصحفية، ومحرراً عسكرياً بالوكالة خلال الفترة من 1967 حتى 1973، حيث شارك في تغطية انتصارات حرب أكتوبر.

وأسرة صحيفة «الاتحاد» تتقدم بخالص التعازي لأسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده الله بواسع رحمته.

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