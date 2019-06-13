افتتاح جسر «إيكاد 17» على طريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي

أبوظبي ( الاتحاد)

افتتحت دائرة النقل وشركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» جسر إيكاد 17 التابع لمشروع تحسين طريق المفرق الغويفات الواقع على طريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي، وذلك على مساحة قدرها 70 ألف متر مربع، بتكلفة تقارب الـ60 مليون درهم.

ويخدم جسر إيكاد مشروع «رحايل»، ومنطقة إيكاد الصناعية التابعة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، إلى جانب أنه سيسهل الحركة المرورية في جميع الاتجاهات من خلال حارة للداخلين إلى منطقة إيكاد قابلة للتوسعة في المستقبل، وحارتين للخارجين، منها على شارع الشيخ خليفة بن زايد الدولي.

ويأتي تنفيذ التقاطع العلوي في إطار حرص دائرة النقل وشركة مساندة على تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتوفير بنية تحتية عالية الجودة تلبّي حاجات الفرد والمجتمع، وتتماشى مع أفضل المعايير العالمية، كما تحظى هذه المشاريع بالاهتمام والمتابعة المستمرة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأفاد مركز النقل المتكامل في دائرة النقل بأن إنجاز جسر إيكاد يأتي في إطار سعي الدائرة نحو توفير بنية تحتية مستدامة تخدم أفراد المجتمع، وتعزز مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها أبوظبي في جميع مناحي الحياة.

وأكدت الدائرة أهمية التعاون والتنسيق مع «مساندة»، لتنفيذ وتطوير مشاريع تواكب التطور العمراني والزيادة السكانية للوصول إلى منظومة بنى تحتية متكاملة، ومستدامة تخدم أهداف أبوظبي الاقتصادية والسياحية والاجتماعية، وترتقي بجودة وتحسين الحياة، وتخدم المصلحة العامة على الوجه الأمثل.

من جانبها، أنجزت شركة مساندة، بالتعاون والتنسيق مع دائرة النقل جسر إيكاد، حيث عمل على تنفيذ المشروع نحو 650 مهندساً واستشارياً وعاملاً، وسيساهم هذا التقاطع الحيوي في تحقيق أعلى درجات الانسيابية المرورية، وسيرفع مستوى الخدمة من خلال ربط الحركة المرورية مع مختلف المناطق، إضافة إلى رفع مستوى الأمان والسلامة المرورية، وخفض نسبة الحوادث.

أما أبرز التحديات التي واجهت المشروع، وتم تجاوزها بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين فتمثلت في أعمال تحويل خطوط خدمات المياه الرئيسة المغذية لمدينة أبوظبي وضواحيها وأعمال خطوط الخدمات التابعة لشركة الاتصالات.

وأوضحت «مساندة» أنها وضعت ما يقرب من 69 لوحة مرورية، و7 لوحات إرشادية بطول الجسر، إلى جانب تزويد المشروع بأجهزة إضاءة تعمل بنظام الصمامات الباعثة للضوء LED، الأمر الذي سيسهم في تخفيض استهلاك الطاقة، حيث تم تركيب 199 عمود إنارة مصابيح و340 مصباحاً كهربائياً.