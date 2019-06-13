بتوجيهات رئيس الدولة.. «خليفة الإنسانية» تنفذ محطة كهرباء في عدن بتكلفة 100 مليون دولار

أبوظبي (وام)

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وقعت المؤسسة أمس الأول اتفاقية مع وزارة الكهرباء في الجمهورية اليمنية الشقيقة لتنفيذ محطة كهرباء في عدن بتكلفة 100 مليون دولار.

تأتي الاتفاقية في إطار استمرار برامج دعم قطاع الطاقة الكهربائية التي تنفذها دولة الإمارات في اليمن بمحافظة عدن.

وقع الاتفاقية في المقر الرئيس للمؤسسة في أبوظبي، معالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة نائب رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ووقعها عن الجانب اليمني، معالي الدكتور نجيب العوج وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، وذلك بحضور معالي الدكتور معين عبدالملك رئيس الوزراء في الجمهورية اليمنية الشقيقة ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.

وقال معالي أحمد جمعة الزعابي في تصريح للصحفيين، إنه بتوجيهات سامية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، تم اعتماد مائة مليون دولار أميركي لإنشاء محطة توليد طاقة وتطوير الشبكة الكهربائية، وستكون طاقتها الإنتاجية نحو 120 ميجاوات، ويستفيد منها نحو 2.5 مليون مواطن يمني.

وأضاف أنه تم إجراء مسح كامل للتعرف على حاجة البلاد والناس في هذه الظروف، وتم التخطيط للمشروع وترسيته وسيبدأ العمل على تنفيذه.

وأكد الزعابي عمق الروابط الأخوية بين دولة الإمارات واليمن وحرص قيادتنا الرشيدة على الوقوف إلى جانب الأشقاء في اليمن في الظروف الصعبة التي يمرون بها.

وأضاف معاليه «نخوض تحديات واحدة مع الأشقاء في اليمن في سبيل إعادة بناء مؤسسات الدولة ومواجهة الآثار الاقتصادية والإنسانية الكارثية»، مؤكداً مساهمة دولة الإمارات بفاعلية وقوة في دعم الجهود الإنسانية التنموية والإغاثية.

من جانبه، عبر معالي الدكتور نجيب العوج عن شكر حكومة بلاده لقيادة دولة الإمارات ولمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية على دعمهما السخي للشعب اليمني.

وقال: «ليس بغريب على الأشقاء الإماراتيين الذين اختلطت دماؤهم بدماء أبناء شعبنا اليمني وقوفهم إلى جانب اليمن ودعمه في مختلف المجالات التنموية والإغاثية».

من جهته، قال محمد حاجي الخوري، مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية: «تم توقيع اتفاقية بين المؤسسة ووزارة الكهرباء في الجمهورية اليمنية الشقيقة تقوم بموجبها المؤسسة ببناء محطة للكهرباء بتكلفة نحو 100 مليون دولار أميركي، وسيستفيد من الطاقة الكهربائية المولدة من هذه المحطة ما يقارب 2.5 مليون من الأشقاء في اليمن، وأضاف أنه بموجب الاتفاقية ستقوم المؤسسة بتوريد وتركيب وتشغيل توربين غازي مع الشبكة الكهربائية بقوة إنتاجية 120 ميجاوات، وسيتم تشغيلها في أواخر عام 2019».

وأوضح الخوري أن هذا المشروع الحيوي يعد من أضخم المشاريع التي ستنفذها مؤسسة خليفة الإنسانية في اليمن الشقيق، مشيراً إلى أن المؤسسة كانت قد قامت ببناء العديد من المستشفيات والمدارس في أنحاء مناطق اليمن كافة، وبالذات المناطق المحررة، كما تم تقديم المساعدات الغذائية العاجلة والأدوية،

مؤكداً أن المؤسسة تقوم بالتنسيق مع الأهالي ‏في المناطق المحررة لإجراء دراسات ميدانية للتعرف على الاحتياجات الرئيسة والفعلية من مواد الغذائية والأدوية، ثم يتم تقديمها للمواطنين.

كما أكد «أن النهج الإنساني لدولة الإمارات مستمر لمساعدة الأشقاء في اليمن لتجاوز الظروف الصعبة والحد من معاناتهم، مضيفاً بأن مسيرة الخير الإماراتية ستتواصل حتى تتحقق الأهداف، ويعود اليمن كما كان سعيداً».