تكريم عالمي لأحدث ابتكارات جامعة خليفة في الطاقة النظيفة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، عن تكريم جائزة «أبطال بعثة الابتكار» العالمية للابتكارات البحثية المتطورة للجامعة في تسريع وتيرة ثورة الطاقة النظيفة، وخاصة في مجال مواجهة تحديات شبكة الكهرباء الذكية.

وكان الدكتور محمد المرسي، أستاذ الهندسة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر في جامعة خليفة بين 19 باحثاً من كافة أنحاء العالم ممن حصلوا على جائزة «أبطال بعثة الابتكار»، وذلك خلال الاجتماع الوزاري السنوي الرابع للبعثة الذي انعقد مؤخراً في مدينة فانكوفر الكندية، تقديراً لأعمالهم البحثية وجهودهم الاستثنائية في تطوير أساليب جديدة تجعل الطاقة أنظف وأرخص وأكثر كفاءة وموثوقية.

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: «إن الفوز بالجوائز الدولية المرموقة يؤكد على قوة الإمكانات البحثية التي يتمتع بها أعضاء الهيئة الأكاديمية بالجامعة وقدرتهم على بناء جسور التعاون مع المؤسسات ذات الصلة، الأمر الذي ساهم في فوزهم بالعديد من المنح البحثية».

وأضاف: «يعكس نطاق ومدى الأبحاث التي يجريها أعضاء الهيئة الأكاديمية في الجامعة إسهامات الجامعة المستمرة، ممثلة بمعهد مصدر، لدعم قطاع الطاقة النظيفة بشكل عام ومنظومة الشبكة الذكية في دولة الإمارات على وجه الخصوص»، مشيراً إلى أن الفوز بهذه الجائزة من شأنه إضافة المزيد من الزخم للجهود البحثية التي تجريها الجامعة والتي تواكب أعلى معايير التميز والابتكار.

وركز الدكتور مرسي في أعماله البحثية على التحديات التي من شأنها عرقلة نشر تكنولوجيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتكامل توليد الطاقة النووية، إلى جانب التعامل مع التغيرات التي يمكن أن تؤثر على استقرار منظومة الطاقة نتيجة ربط الشبكات في دول مجلس التعاون الخليجي، كما أنه حصل أيضاً على جائزة التميز في البحث العلمي لأعضاء هيئة التدريس لعام 2018 لكلية الهندسة بجامعة خليفة فيما تم نشر أعماله البحثية في عدد من الدوريات البحثية من الدرجة الأولى، وأدت نتائج أبحاثه إلى عدد من براءات الاختراع.

ومع وجود 16 مركزاً بحثياً تقود الابتكار في القطاعات الاستراتيجية في الدولة بما في ذلك الطاقة النظيفة، تتابع جامعة خليفة مسيرتها في ريادة المؤسسات الأكاديمية التي تسهم في خلق رأس مال فكري وبشري يقود التحول إلى اقتصاد المعرفة في الدولة.

وتعد جائزة «أبطال بعثة الابتكار» التي تم إطلاقها في العام 2015 مبادرة عالمية تشارك فيها 23 دولة، بما في ذلك دولة الإمارات، وتعمل على تنشيط وتسريع ابتكارات الطاقة النظيفة عالمياً بهدف جعل الطاقة النظيفة في متناول الجميع.