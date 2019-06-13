أبوظبي (وام) تسلم أحمد ساري المزروعي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي أمس بديوان عام الوزارة في أبوظبي نسخة من أوراق اعتماد ماريانا نيسيلا، سفيرة جمهورية فنلندا المعينة لدى الدولة.

وتمنى وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لسفيرة جمهورية فنلندا التوفيق والنجاح في أداء مهام عملها بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلادها، ومن جانبها، أعربت سفيرة جمهورية فنلندا الجديدة عن سعادتها بتمثيل بلادها لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة، بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «وكيل الخارجية» يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة فنلندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.