300 ألف زائر لمنصة «وثيقة المليون متسامح»

أبوظبي (الاتحاد) أطلقت دار زايد للثقافة الإسلامية في أبريل الماضي «وثيقة المليون متسامح»، ووصل عدد المشاركين والموقعين على الوثيقة أكثر من 82 ألف شخص، وزار موقع المنصة الإلكترونية أكثر من 343 ألف شخص.

وذكرت الدكتورة نضال محمد الطنيجي، المدير العام لدار زايد للثقافة الإسلامية، أن «وثيقة المليون متسامح» تتبنى رسالة أن يكون الفرد متسامحاً مع نفسه ومع من حوله ومع مجتمعه لأن في التسامح حياة.

ويحصل كل شخص يقوم بالتوقيع على «وثيقة المليون متسامح» على شهادة شكر إلكترونية بمجرد توقيعه ومشاركته تصله عبر البريد الإلكتروني المسجل.

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