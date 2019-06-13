سعود القاسمي: القيادة تدرك أهمية بناء أجيال متعلمة

رأس الخيمة (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن التعليم في الدولة يحظى برعاية واهتمام القيادة الرشيدة لأهمية هذا القطاع والدور الحيوي الذي يلعبه في الوصول إلى التنافسية العالمية.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي في قصر سموه في مدينة صقر بن محمد طلاب الصف الأول بأكاديمية رأس الخيمة يرافقهم أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية.

وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تدرك أهمية بناء أجيال متعلمة وعلى كفاءة عالية تساهم في بناء البلد وتحقيق أهدافه وتطلعاته المستقبلية.

ونوه بالجهود المتميزة التي تبذلها الدولة وفق الأنظمة الجديدة والسياسات الحديثة ودعم برامج الابتكار في المدارس واستقطاب الكفاءات التربوية حتى باتت الإمارات في مصاف الدول المتقدمة من حيث تطور التعليم بمختلف تخصصاته.

وقال سموه - خلال لقائه أبنائه الطلبة - «ما أعذب القلوب الطاهرة وما أروع عفوية السؤال من رمز البراءة الصادقة ولا شيء أجمل من ابتسامة طفل.. سعدت اليوم بلقاء أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول من أكاديمية رأس الخيمة هم الأمل وهم صناع المستقبل وهم رجال الغد وبهم نسمو بطموحاتنا لضمان أفضل مستقبل لهم».

كما تبادل سموه مع المعلمين الأحاديث حول الجوانب المعرفية والتعليمية والتثقيفية والعملية التي تهم الطلاب في جميع مراحلهم العمرية وتعود عليهم بالفائدة المرجوة.

وشدد سموه على أهمية بذل المزيد من الجهود لتوفير المناخ التعليمي المناسب لأطفالنا لتنمية مواهبهم ومهاراتهم المختلفة.. مثنياً على جهود إدارة الأكاديمية لما تبذله لطرح الأفكار الهادفة والبناءة لتدعيم مسيرة التعليم.

يذكر أن الأكاديمية بدأت أعمالها في عام 1976 بوجود عشرين طالباً فقط ولكنها تضم الآن 2800 طالب من أكثر من 60 دولة.