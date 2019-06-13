خليفة بن طحنون يستقبل رئيس الوزراء اليمني في واحة الكرامة

أبوظبي (وام) زار معالي الدكتور معين عبدالملك، رئيس وزراء جمهورية اليمن، واحة الكرامة في العاصمة أبوظبي، حيث كان في استقباله الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي. واستعرض رئيس الوزراء اليمني مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف، ثم وضع إكليلاً أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال. وتجول معاليه في أروقة واحة الكرامة ومرافقها بصحبة الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان الذي قدم شرحاً مفصلاً عن الواحة التي تزخر ببطولات وتضحيات أبناء دولة الإمارات البواسل، وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة. كما رافقه خلال الزيارة الوفد المرافق، وفهد سعيد المنهالي سفير الجمهورية اليمنية لدى الدولة. وفي ختام الجولة، توجه معالي الدكتور معين عبدالملك إلى سجل الزوار، حيث قام بتسجيل كلمة عبر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة. يشار إلى أن واحة الكرامة تعد معلماً وطنياً وحضارياً في العاصمة أبوظبي، حيث تم تشييده، تخليداً لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.

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