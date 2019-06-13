دبي (وام) حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، حفل الاستقبال الذي أقامه معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي لمناسبة زفاف نجله عبدالله إلى كريمة عبدالله جعفر أحمد الزرعوني.

حضر الحفل الذي أقيم في فندق رويال ميراج في دبي، عصر أمس، عدد من أعيان البلاد وكبار المسؤولين وأقارب وذوي العروسين.

وقد تمنى سمو ولي عهد دبي للعروسين حياة أسرية سعيدة مفعمة بالحب والسعادة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ولي عهد دبي يحضر أفراح الشيباني والزرعوني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.