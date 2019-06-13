حاكم رأس الخيمة يقدم واجب العزاء في وفاة شيخة الخاطري

رأس الخيمة (وام) قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، واجب العزاء إلى عائلة الخاطري، في وفاة المغفور لها شيخة بنت علي بن سيف الخاطري. وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء عن خالص تعازيه إلى ذوي الفقيدة، سائلاً الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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