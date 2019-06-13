الشامسي يستقبل سفير كازاخستان

أبوظبي (الاتحاد) استقبل المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولـة بمكتبـه بقصـر الخبيرة بأبوظبي ماديار مينيلبيكوف سـفير جمهورية كازاخستان لدى الدولــة يرافقه صامات نيسانباييف مستشار السفارة.

جرى خــلال اللقـاء بحث سبل دعم علاقات التعاون القضائي والقانوني، واســتعراض النظـام القضـائي في دولـة الإمارات العربيـة المتحدة وجمهورية كازاخستان، وأوجـه التعـاون الممكنــة بيــن البلدين في المجــال القضـائي والقانوني، وعبـر الجانبـان عن ســعادتهمـا باللقـاء وما دار خــلاله.

وأعرب السـفير الكازاخستاني عن تطـلع بلده إلى التعــاون وتبــادل الخبرات مع دولة الإمارات العربيـة المتحدة في مجــالات العدل والقضاء.

حضر اللقاء المستشار سلطان الجويعد القائم بأعمال المحامي العام الأول، والمستشار علي الزيودي مدير إدارة التعاون الدولي.

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