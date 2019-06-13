محمد بن زايد: ثقتنا كبيرة في نجاح وتميز «عيال زايد»

برلين (وام)

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس في العاصمة الألمانية برلين عدداً من طلبة دولة الإمارات المبتعثين في جامعات ومعاهد ألمانيا، وأعرب سموه عن سعادته بلقاء الطلبة والتعرف إلى تخصصاتهم العلمية والاطمئنان على أحوالهم وأوضاعهم الدراسية.

وحث سموه الطلبة خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، على مواصلة المثابرة وبذل أقصى جهد لتحقيق تفوقهم العلمي المنشود في مختلف التخصصات التي يدرسونها من أجل الإسهام مع بقية أشقائهم من أبناء وبنات الوطن في رفد مسيرة تقدم الدولة وازدهارها.

وأكد سموه أن طلبة دولة الإمارات في الخارج هم جسر من جسور التواصل مع شعوب العالم ويجسدون قيم مجتمع الإمارات الأصيلة وثقافته وعاداته وتقاليده وينقلون هويته وصورته الحضارية إلى الشعوب والدول الأخرى، مشيراً إلى أن الدولة لن تدخر جهداً في توفير الدعم والإمكانات كافة التي تساعدهم على تحقيق أهدافهم وطموحاتهم في نيل أعلى الدرجات العلمية واكتسابهم المهارات والخبرات والعلوم المتقدمة التي تؤهلهم لخدمة وطنهم في مختلف الميادين كل في مجال تخصصه.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة على حساب سموه على«تويتر»: ضمن زيارتي لجمهورية ألمانيا، التقيت بكوكبة من أبنائي الطلبة الدارسين، سعدت بهم وبطموحهم فهم محل فخر الإمارات، يحملون معهم تطلعاتنا في بناء جيل متمكن ومتسلح بالعلم والمعرفة، يسهم في نهضة بلاده.. ثقتنا كبيرة في نجاح وتميز عيال زايد».

من جانبهم، أعرب طلبة الإمارات عن سعادتهم واعتزازهم بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مثمنين الدعم الذي تقدمه لهم الدولة والاهتمام الذي يحظون به ليواصلوا مسيرتهم العلمية، مؤكدين أنهم سيكونون عند حسن ظن قيادة الدولة في تمثيل بلادهم في الخارج ومواصلة الجهود في مسيرة تحصيلهم العلمي حتى تخرجهم للإسهام مع بقية أبناء الإمارات في دعم تطور الوطن وتقدمه.