الامارات | الشرطة تنقذ طفلاً أوشك على السقوط من بناية في خورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة تنقذ طفلاً أوشك على السقوط من بناية في خورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذت شرطة الشارقة طفلاً شارف على السقوط من نافذة البناية التي يقيم فيها مع أسرته في مدينة خورفكان، حيث وجدت دورية شرطة في الموقع بالوقت المناسب وملاحظتها حالة الطفل الذي أوشك على السقوط.

وتعود تفاصيل الواقعة عند مرور إحدى دوريات شرطة الشارقة في مناطق الاختصاص بمدينة خوررفكان ولاحظ أحد الضباط وجود طفل في نحو الـ12 من العمر يطل من نافذة إحدى البنايات المرتفعة حيث كان على وشك السقوط من النافذة، ولاحظ رجال الدورية أن الطفل لا يستجيب للنداء، وكأنه فاقد السمع، حيث قرّر أفراد الشرطة التدخل بسرعة لإنقاذه.

ومن خلال سرعة استجابتهم وحسن تصرفهم تمكن رجال الدورية من إنقاذ حياة الطفل، الذي شارف على السقوط، وتبين بالفعل أن الطفل من أصحاب الهمم حيث قام والده على الفور بسحبه من النافذة وإغلاقها، وتم التنبيه على والد الطفل بضرورة متابعة ابنه وإحكام نوافذ الشقة حفاظاً على سلامته.

وكرّرت شرطة الشارقة تحذيرها إلى أفراد المجتمع والأهالي من مخاطر سقوط الأطفال من شرفات ونوافذ البنايات العالية والأبراج السكنية، تفادياً لوقوع الحوادث التي تقع جراء الإهمال وعدم مراقبة الأطفال من قبل ذويهم، منبهة إلى ضرورة إبعاد المقاعد أو الطاولات، وعدم تركها بالقرب من النوافذ أو الشرفات، ما يؤدي إلى صعود الأطفال وسقوطهم من المواقع المرتفعة.