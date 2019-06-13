الامارات | جراحة معقدة في دبي تنقذ حياة ستيني تهشمت دماغه

شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة معقدة في دبي تنقذ حياة ستيني تهشمت دماغه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذ فريق طبي في دبي حياة رجل أعمال ستينياً من الموت، بعد تعرضه لإصابة بالغة في الدماغ، أدخلته في غيبوبة تامة.

وذكر استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري في مستشفى برايم بدبي، الدكتور ثائر درويش، أن المريض، وهو من جنسية آسيوية، ويبلغ 68 عاماً، تعرض لحادثة سقوط مدوٍّ على الرأس، أثناء استحمامه في منزله، ما تسبب له في حدوث فتق وتهشم في الدماغ، وأدى إلى حدوث نزيف حاد، ودخوله في غيبوبة كاملة.

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وتابع أن المريض نقل إلى المستشفى وقد شخصت حدقتا عينيه، الأمر الذي يعني طبياً أنه على وشك الموت.

وأكد التعامل معه كحالة حرجة، وإدخاله إلى غرفة العمليات فوراً، لإزالة الدماء عن الدماغ، وتخفيف الضغط عنه، الأمر الذي أنقذ حياته.

وذكر أن نسبة 80% ممن يتعرضون لمثل هذه الإصابات يفقدون حياتهم، إذا لم يتلقوا الخدمات العلاجية بكفاءة، في الوقت المناسب.