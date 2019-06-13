الامارات | طلبة في جامعة دبي يبتكرون جهازاً لفحص النظارات

شكرا لقرائتكم خبر عن طلبة في جامعة دبي يبتكرون جهازاً لفحص النظارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتكر ستة من طلبة جامعة دبي جهازاً لفحص خصائص ونوعيات النظارات الطبية والشمسية، ضمن مشروع تخرجهم للعام الدراسي الحالي، بهدف مساعدة محال بيع النظارات في تطوير خدماتها للمستهلكين. وتم في المشروع استخدام عدد من التقنيات المتطورة منها الواقع المعزز والاتصال الميداني عن قرب، إضافة إلى تقنية «الاردوينوا».

وضم فريق البحث كلاً من: ياسر الياسري، ومحمد السويدي، وطارق زياد، وآيوا حمزات، وعذباء المري، وعبدالمجيد الجوهر.

وعن كيفية استخدام الجهاز، قال الطالب ياسر الياسري، وهو منسق المشروع، إن النظارة المطلوب فحصها توضع على الجهاز، فيكشف خصائصها، منها المادة المستخدمة في تصنيعها، ولونها، ومقاييس الإطار أو «الفريم»، ويعطي الجهاز أيضاً شكل النظارة على وجه المستهلك، ويقدم له مجموعة اقتراحات تتعلق باللون والإطار والمقاس المناسب، كما يكشف الجهاز أيضاً أي خدوش أو نتوءات تحتاج للاصلاح.

وأشرف على مشروع التخرج الاستاذ بكلية الهندسة وتقنية المعلومات في الجامعة، الدكتور سامي المنياوي، الذي قال إن هناك العديد من المزايا للجهاز، وله آفاق ومميزات تجارية متعددة، يمكن أن يسهم في بيع النظارات بطريقة أسهل وأسرع، ومن الممكن لهذه التقنية أن تتطور بشكل رقمي وتستفيد من التقنيات الرقمية.