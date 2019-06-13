الامارات | شرطة عجمان تطوّر ورش عمل نزلاء السجون

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عجمان تطوّر ورش عمل نزلاء السجون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في القيادة العامة لشرطة عجمان، مذكرة تفاهم مع شركة آرت مينلاند الصينية لتطوير ورش العمل في المؤسسة للنزلاء من الرجال والنساء، وذلك ضمن جهودها لتحقيق مسؤوليتها المجتمعية من خلال تأهيل النزلاء وصقل مواهبهم، وتم التوقيع بحضور اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، ويهدف الاتفاق إلى تحقيق هدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل في تعزيز رضا الجمهور بالخدمات المقدمة.

وقّع الاتفاق من جانب الشرطة مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، العميد مبارك خلفان الرزي، ومن طرف الشركة مديرة شركة آرت مينلاند، زوزوهي اكسو، بحضور نائب مدير المؤسسة، العقيد سعيد سلطان الشامسي، وعدد من الضباط وصف الضباط والأفراد في شرطة عجمان.

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وأكد قائد عام شرطة عجمان أهمية التعاون لتحسين أوضاع النزلاء وتطوير خبراتهم وإمكاناتهم بما يسهل انخراطهم في المجتمع.

وقال العميد مبارك خلفان الرزي، إن الاتفاق جاء حرصاً من شرطة عجمان على تأهيل النزلاء، وتدريبهم وتطوير خبراتهم ومهاراتهم لتمكينهم من الاندماج في المجتمع وتحسين أوضاعهم عند انتهاء محكومياتهم، حيث تهدف الورشة إلى تدريب النزلاء على تصنيع الأثاث والحقائب والأحذية، وهو ما يعزّز سعادة ورضا النزلاء.

وتنص بنود الاتفاقية على التزام الشركة بتطوير ورشة عمل الرجال والنساء، من خلال تزويدها بكل المعدات اللازمة للعمل والمواد من الأخشاب والجلود والقماش وغيرها، وتوفير مهندسين وفنيين لتدريب النزلاء والنزيلات وتشغيل المكائن والعمل عليها وفق اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، إضافة إلى التزامها بصرف رواتب للنزلاء العاملين في الورشة، وعرض وتسويق المنتجات في المعارض لضمان الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وفي الختام تبادل الطرفان الدروع التذكارية تقديراً للتعاون المثمر المتبادل بينهما.