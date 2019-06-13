الامارات | 56 مضماراً للجري و10 لركوب الدراجات بحدائق دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 56 مضماراً للجري و10 لركوب الدراجات بحدائق دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت بلدية دبي بأن الحدائق العامة التابعة لها تضم 56 مضماراً لممارسة رياضة الجري والمشي، مشيرة إلى أن هذه المضامير صممت بطريقة تساعد المستخدمين على المشي لمسافات طويلة براحة تامة.

وأكدت في إحصائية أصدرتها، أخيراً، أن هناك 10 مضامير في الحدائق لهواة ركوب الدراجات الهوائية، لافتة إلى أن أماكن ألعاب اللياقة تتوزع في كل الحدائق العامة. وذكرت أن تصميم المضامير روعي فيه أن يكون جذاباً، لتحفيز جميع الفئات العمرية على أداء أنشطتهم البدنية، والاستمتاع بالأنشطة الترفيهية المتاحة.

وتحوي حديقة الصفا، الواقعة بشارع الشيخ زايد، وتطل على القناة المائية، مضماراً رياضياً، وملعب كرة سلة، يمكن لزوار الحديقة استخدامه مجاناً، إضافة إلى توافر خدمة تأجير الدراجات الهوائية.

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ويتوافر في حديقة زعبيل، التي زارها أكثر من ثلاثة ملايين شخص، خلال السنوات الثلاث الماضية، مضمار رياضي للمشي والجري، وملعب كريكت بالحجز المسبق، وأجهزة لياقة بدنية، وخدمة تأجير الدراجات الهوائية، فيما يتوافر بحديقة مشرف ملعب كرة قدم بالعشب الاصطناعي، ومضمار للدراجات الهوائية، ومسبح، ومنطقة ألعاب أطفال.

وتضم حديقة شاطئ الممزر مضماراً للمشي، وملاعب رياضية شاطئية مجاناً لرياضات كرة القدم والسلة والطائرة، إضافة إلى خدمة تأجير الدراجات الهوائية، ومسابح لها اشتراطات مخصوصة لاستخدامها، وتعد الحديقة أكبر الحدائق العامة استقبالاً للزوار في دبي، إذ استقبلت خمسة ملايين و700 ألف زائر، خلال آخر ثلاث سنوات.

ويوجد في حديقة الخور، التي استقبلت نحو ثلاثة ملايين و800 ألف زائر خلال السنوات الثلاث الماضية، مضمار لسيارات الكارتينغ، والدراجات الهوائية، التي يبلغ سعر تأجير النوع الكبير منها 30 درهماً، والصغير 20 درهماً.