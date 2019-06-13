الامارات | افتتاح جسر «إيكاد 17» على طريق الشيخ خليفة بن زايد

شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح جسر «إيكاد 17» على طريق الشيخ خليفة بن زايد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت دائرة النقل، وشركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة)، جسر «إيكاد 17» التابع لمشروع تحسين طريق المفرق - الغويفات، على طريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي، على مساحة قدرها 70 ألف متر مربع، وبكلفة تقارب 60 مليون درهم.

ويخدم جسر إيكاد مشروع «رحايل»، ومنطقة إيكاد الصناعية التابعة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، كما يسهل الحركة المرورية في جميع الاتجاهات، من خلال حارة للداخلين إلى منطقة إيكاد قابلة للتوسعة في المستقبل، وحارتين للخارجين منها على شارع الشيخ خليفة بن زايد الدولي.

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وأفاد مركز النقل المتكامل في الدائرة بأن إنجاز جسر إيكاد يأتي في إطار سعي الدائرة نحو توفير بنية تحتية مستدامة، تخدم أفراد المجتمع وتعزز مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها أبوظبي في جميع مناحي الحياة.

وأكدت الدائرة أهمية التعاون والتنسيق مع «مساندة»، لتنفيذ وتطوير مشروعات تواكب التطور العمراني والزيادة السكانية للوصول إلى منظومة بنى تحتية متكاملة، ومستدامة تخدم أهداف أبوظبي الاقتصادية والسياحية والاجتماعية، وترتقي بجودة وتحسين الحياة، وتخدم المصلحة العامة على الوجه الأمثل.